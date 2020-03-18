МИД прокомментировал попытки изоляции Крыма

Попытки изоляции Крыма продолжаются, но делать это становится все сложнее, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной воссоединения региона с РФ. Ее заявление в среду, 18 марта, было опубликовано на сайте дипведомства.

Дипломат отметила, что после шести лет более очевидной становится «безальтернативность предопределенного волеизъявлением крымчан решения», ставшим единственно верным в ситуации, которая складывалась в то время.

«В итоге Крым не стал жертвой национал-радикалов, вместе с Россией избежал социальных и политических потрясений, наблюдаемых на «постмайданной» Украине. Крым миновала и уготованная ему участь стать полигоном для нацеленных на нашу страну маневров сил НАТО», — подчеркнула она.

Захарова заявила, что из всех регионов России Крым в наибольшей степени испытывает на себе внешнее деструктивное воздействие, которое выражается в «недружественной, русофобской линии».

«В составе России Крым успешно преодолевает экономические сложности, улучшает инфраструктуру, развивает энергетику, судостроение, науку, культуру, а на динамике социально-экономического развития полуострова весьма положительно отразилось начало автомобильного сообщения по сооруженному в рекордно короткие сроки Крымскому мосту», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, попытки изолировать Крым продолжаются, но делать это стало все сложнее. Так, в 2019 году на полуострове и в Севастополе успешно прошли более 70 значимых международных мероприятий.

«Прибывающие на полуостров многочисленные иностранные гости имеют возможность объективно оценить усилия федерального центра и региональных властей по повышению качества жизни крымчан, упрочению межконфессионального мира и защите прав национальных меньшинств», — отметила Захарова.

26 февраля в рамках форума Age of Crimea президент Украины Владимир Зеленский заявил о распоряжении ввести «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», который будет отмечаться в этот день.

25 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев разрабатывает «несколько кейсов» по возвращению Крыма в состав Украины, подробности которых пока нельзя разглашать.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.