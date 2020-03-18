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ВЦИОМ оценил отношение жителей Крыма к воссоединению с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полигенько
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Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, как жители Крыма относятся к воссоединению с Россией спустя шесть лет. Соответствующее исследование опубликовано на сайте ВЦИОМ в среду, 18 марта.

«Шесть лет спустя абсолютное большинство жителей Республики Крым (93%) и Севастополя (90%) положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией», — говорится в публикации.

Социологи подчеркивают, что аналогичные результаты о правильности решения в принятии Крыма демонстрировали россияне в 2014 году (90%). Спустя прошедшие годы 71% жителей РФ видят больше пользы от того, что республика присоединилась к стране.

«Три четверти (72%) участников опроса в Крыму и 67% в Севастополе утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семьи. Кроме того, 77% опрошенных довольны положением дел в Республике, а 71% севастопольцев — в городе», — такие выводы делают специалисты.

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Среди положительных изменений крымчане видят, прежде всего, улучшение жизни и материального положения (23%), поддержание миропорядка на территории республики (18%) и каждый десятый местный житель отметил, что стало проще с трудоустройством.

Только 8% респондентов в Крыму и 12% в Севастополе считают, что воссоединение Крыма с Россией отрицательно сказалось на их жизни. В качестве негативных последствий люди называют сложности с пересечением границы, рост цен и потери связи с родственниками.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного на территории полуострова в марте 2014 года. Ряд государств, в том числе страны – члены Евросоюза, США и Украина не признали итоги голосования. Россия указывает, что результаты референдума являются легитимными, а присоединение Крыма — исторически справедливым решением.

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