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Российские дипломаты пригласили американских чиновников в Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Посольство России в США на своей странице в Facebook пригласило американских чиновников посетить Крым. Так российские дипломаты отреагировали на заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Крыма был «оккупирован» в 2014 году.

«Со своей стороны, готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе. Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты», — подчеркнули в посольстве.

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В диппредставительстве также добавили, что вопрос о принадлежности полуострова «закрыт окончательно и бесповоротно», пишет «Газета.ру».

«Предлагаем США перестать вводить общественность в заблуждение. Лучше направить американские усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям», — подчеркнули дипломаты.

26 февраля Помпео призвал Россию прекратить оккупацию Крыма. По его словам, в соответствии с «Крымской декларацией», принятой в июле 2018 года, США «не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над полуостровом».

25 февраля президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма к России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.

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