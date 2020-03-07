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В Крыму заседание СБ ООН сравнили с шабашем

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Заседание Совета безопасности ООН по крымскому вопросу, созванное в пятницу западными странами, напомнило пропагандистский шабаш, заявил в субботу, 7 марта, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

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«Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор «слепого с глухим», — приводит его слова «РИА Новости».

Молохов добавил, что проколом организаторов мероприятия стал отказ предоставить слово по видео-конференц-связи представителям Крыма.

По данным агентства, в пятницу в Совбезе прошло заседание по крымскому вопросу. В мероприятии принимали участие не только дипломаты, но и представители общественности и неправительственных организаций. Отмечается, что представители США, Великобритании и Эстонии в очередной раз обвинили Россию в «оккупации» Крыма и заявили о массовых нарушениях прав человека на полуострове.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

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