Путин прибыл в Крым для вручения наград строителям моста

Президент России Владимир Путин прибыл в Республику Крым, чтобы вручить государственные награды строителям Крымского моста. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в среду, 18 марта.

Кроме того, российский лидер встретится с представителями общественности республики и Севастополя.

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым накануне, 17 марта. Визит продлится с 18 по 19 марта. Отмечалось, что президент также встретится с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.

Ранее, 16 марта, Путин присвоил звание Героя труда России за строительство Крымского моста предпринимателю Аркадию Ротенбергу и монтажнику Николаю Зайкову.

Помимо этого госнаград удостоили более 100 человек, которые занимались строительством моста в Крым.

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и в Европе — его длина составляет 19 км. Он состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Движение по первой было открыто в 2018 году, а по второй — 23 декабря 2019-го.

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря 2019 года. На следующий день вокзал Симферополя принял первый поезд из Москвы.

19 февраля стало известно о запуске поездов Керчь–Анапа. На данном маршруте предусмотрены остановки в нескольких населенных пунктах. Регулярное сообщение начнется с 7 марта.

Кроме того, в конце апреля ожидается запуск новых железнодорожных маршрутов в Крым, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга в Феодосию и Евпаторию.