Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой. В ходе визита глава государства вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила во вторник, 17 марта, пресс-служба Кремля.

«Глава государства в Севастополе проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя. Кроме того, глава государства вручит государственные награды строителям Крымского моста», — сообщает «РИА Новости».

Также российский лидер встретится с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.

В понедельник Путин присвоил звание Героя труда РФ за строительство Крымского моста бизнесмену Аркадию Ротенбергу и монтажнику Николаю Зайкову.

Ряду сотрудников «Мостотреста», «СГМ-Моста», института «Гипростроймост», участвовавшим в строительстве Крымского моста, вручены ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также ордена Дружбы, Почета, Александра Невского, звания «Заслуженный экономист Российской Федерации» и «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Госнаград удостоены более 100 человек.