Прямой эфир

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полигенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой. В ходе визита глава государства вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила во вторник, 17 марта, пресс-служба Кремля.

Мост принял: Россия доказала способность осуществлять проекты мирового уровня
В следующем году через Керченский пролив планируется перевезти 14 млн пассажиров

«Глава государства в Севастополе проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя. Кроме того, глава государства вручит государственные награды строителям Крымского моста», — сообщает «РИА Новости».

Также российский лидер встретится с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.

В понедельник Путин присвоил звание Героя труда РФ за строительство Крымского моста бизнесмену Аркадию Ротенбергу и монтажнику Николаю Зайкову.

Ряду сотрудников «Мостотреста», «СГМ-Моста», института «Гипростроймост», участвовавшим в строительстве Крымского моста, вручены ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также ордена Дружбы, Почета, Александра Невского, звания «Заслуженный экономист Российской Федерации» и «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Госнаград удостоены более 100 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перевозчик разработает новые маршруты пригородных поездов по Крыму
Стал известен рекорд движения по Крымскому мосту в 2019 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020