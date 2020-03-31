СК предъявил Чубарову обвинение в беспорядках в Крыму в 2014 году

Следственный комитет (СК) России предъявил председателю организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Рефату Чубарову обвинение по факту организации массовых беспорядков в Крыму в феврале 2014 года. Об этом говорится на сайте ведомства 31 марта.

«Чубаров привлечен следствием в качестве обвиняемого, ему вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием; публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием средств массовой информации; а также публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ», — сказано в сообщении.

Таким образом, Чубарову предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 280.1 и ч. 1 ст. 280.1 УК РФ.

По данным следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров намеревался сорвать заседание депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым и для этого поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Совета. Сторонники «Меджлиса» силой пытались оттеснить от здания правительства митингующих, членов и сторонников партии «Русское единство». В результате заседание было сорвано, по меньшей мере 80 человек получили травмы, двое впоследствии скончались.

В 2015 году Чубаров в эфире одного из украинских телеканалов призывал к экстремизму против интересов России и пособничеству присоединению Крыма к Украине.

В сентябре 2017-го Верховный суд Крыма признал Чийгоза виновным в организации беспорядков и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Еще несколько членов «Меджлиса» также были осуждены за участие в массовых беспорядках.

О возбуждении против Чубарова уголовного дела стало известно 23 марта, ему вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ).

Рефат Чубаров известен своими антироссийскими высказываниями. Так, в январе он предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлет-Гиреем, а позднее призвал пойти на Крым с силовым походом, который он назвал «Марш достоинства». В 2016 году «Меджлис крымско-татарского народа» был признан экстремистской организацией.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Западные страны не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции. Попытки усомниться в результатах голосования президент России Владимир Путин называл смешными, а воссоединение полуострова с РФ — долгожданным.