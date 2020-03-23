СКР возбудил уголовное дело против Чубарова

Против председателя запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета (СК) РФ 23 марта.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 февраля 2014 года он поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма, для того чтобы сорвать проведение заседания республиканского правительства.

Заседание удалось сорвать. В ходе беспорядков по меньшей мере 80 человек получили травмы различной степени тяжести. Двое из них погибли.

«Во исполнение поручения Чубарова сторонники организации с применением силы заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии «Русское единство», — говорится в сообщении.

Ранее, в январе, Чубаров анонсировал «Марш достоинства». По его словам, силовой поход состоится 2 мая, участники пройдут в Крым через пункт пропуска «Чонгар».

В сентябре 2017 года Чийгоз был признан Верховным судом Крыма виновным в организации беспорядков возле здания крымского парламента в 2014 году.

Суд приговорил Чийгоза к восьми годам лишения свободы, что соответствовало требованию обвинения.

В октябре 2017 года президент России Владимир Путин его помиловал после обращения муфтия мусульман Крыма.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Западные страны не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции. Попытки усомниться в результатах голосования президент России Владимир Путин называл смешными, а воссоединение полуострова с РФ — долгожданным.