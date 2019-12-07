В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление главы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова о планах организовать марш на Крым.

По его словам, даже если представить реализацию подобного марша, то это будет действие против крымского населения, тех, кто самостоятельно определил свою судьбу. Косачев напомнил, что крымские татары, оставшиеся на полуострове, имеют права и свободы, которые были недоступны им в то время, когда Крым входил в состав Украины.

Как пишет RT, глава комитета отметил, что этого не понимают только те, кто пытается в данной ситуации выстроить свои политические карьеры. Кроме того, он обратил внимание на то, что Россия всегда защищает себя и своих граждан и сомневаться в этом никто не должен.

6 декабря член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов расценил инициативу Чубарова как провокационную.

В марте экстремисты из «Меджлиса крымско-татарского народа» заявили, что намерены «сделать всё», чтобы остановить движение транспорта по Крымскому мосту.

Еще одно громкое заявление, на этот раз о выселении россиян с территории Крыма, лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров сделал 10 марта. Он объявил, что все граждане РФ «будут обязаны выехать», посчитав это единственным вариантом развития событий на полуострове.

Крым вернулся в состав России по результатам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей высказались за воссоединение с РФ. Киев не признал итоги референдума и считает полуостров временно оккупированной территорией Украины.