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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства». Такую точку зрения он высказал «РИА Новости Крым» в пятницу, 6 декабря.

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«Чубаров уже организовывал подобные шествия. Тогда со всего Крыма люди шли пешком в Симферополь, два часа простояли на улице, после чего его сторонникам было выделено два места в парламенте Крыма. Я думаю, в этот раз всё похоже: ему нужно обратить на себя внимание, поскольку они становятся никчемными и мировое сообщество начинает признавать Крым частью России», — сказал Билялов.

Он выразил уверенность в том, что данное мероприятие не принесет никакого результата. Более того, в подобной акции, на его взгляд, не заинтересованы и украинские власти.

Ранее в этот же день Чубаров заявил, что намерен организовать и провести шествие с территории Украины в Крым. «Мы идем к себе домой», — сказал Чубаров, отметив, что акция будет носить мирный характер. Он добавил, что попросит поучаствовать в марше представителей других государств, отмечает «Газета.ру»

12 мая 2016 года Европарламент осудил решение о запрете «Меджлиса крымско-татарского народа». Авторы посчитали это решение целенаправленным и политически мотивированным преследованием крымских татар.

26 апреля 2016 года Верховный суд Крыма признал организацию экстремистской и официально запретил ее деятельность на территории России.

22 апреля Госдеп США обратился к России с призывом пересмотреть запрет меджлиса крымских татар. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело меджлиса — внутренний вопрос государства.18 апреля 2016 года организация «Меджлис крымско-татарского народа» была внесена Минюстом России в список экстремистских организаций.

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