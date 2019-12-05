Сербский политик призвал Белград признать Крым российским

Белград должен признать Крым российской территорией вопреки усиленному давлению США. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

«Сербия должна признать Крым частью РФ <…> Думаю, что и правящий режим вскоре примет такое решение, потому что на нас анонсировано усиленное давление американцев. Они давят на нас, чтобы мы ввели санкции в отношении России, прекратили дружественные отношения», — цитирует его «РИА Новости».

Также он отметил, что не верит в то, что Белград сможет балансировать между Россией и Западом.

Накануне крымская делегация во главе с постпредом президента РФ Георгием Мурадовым прибыла в Белград. В рамках двухдневного визита состоится конференция, посвященная налаживанию отношений между европейскими странами и Россией и признанию итогов референдума в Крыму в 2014 году, а также встреча с сербскими политиками и депутатами.

Ранее, 4 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. До этого, 27 ноября, профессор из Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн призвал американских политиков пересмотреть свое отношение к крымскому вопросу и пойти на «великую сделку», смирившись с тем, что Крым принадлежит России.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. 27 марта того же года Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает поддержать территориальную целостность Украины и признать референдум не имеющим законной силы. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».