Президент Казахстана отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

В Казахстане не считают воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle в среду, 4 декабря.

«Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — ответил Токаев на вопрос журналистки о том, было ли напугано правительство Казахстана событиями на Украине, в частности «аннексией Крыма и войной на востоке страны».

У правительства страны, по словам Токаева, никакого страха не было, поскольку между Казахстаном и Россией установились доверительные и добрососедские отношения.

Он также напомнил, что проведение Минских переговоров изначально было инициировано бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

«Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске», — отметил Токаев.

По его словам, на сегодняшний день Минские соглашения являются единственным правовым документом, который может привести, в конечном счете, к урегулированию так называемого украинского конфликта.

26 ноября Токаев заявил, что приоритетным направлением внешней политики Казахстана остается Россия. Он высказал намерение укреплять стратегическое партнерство во всех сферах и направлениях.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своим. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».