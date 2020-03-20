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В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

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Фото: TASS/Zuma
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Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.

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Польский журналист отмечает, что, например во Франции и Германии всё чаще звучат призывы к улучшению отношений с РФ. Кроме того, эти страны несмотря на санкции продолжают сотрудничество с Москвой, укрепляя в том числе экономические связи.

«Наиболее ярким примером лоббирования Кремля Западом может послужить строительство газопровода «Северный поток — 2», — говорится в статье.

При этом Варшава якобы стала главным борцом, сдерживающим Европу от сближения с Москвой.

Автор материала уверяет, Запад смирился с вхождением Крыма в состав России, а Польша продолжает «защищать» Украину.

Так, МИД Польши уже назвал ситуацию в Крыму и в Донбассе «серьезным вызовом для международной безопасности».

Портал отмечает – Украина может рассчитывать еще и на поддержку США. Якобы именно Вашингтон дает Киеву надежду на политическую и военную помощь в «защите» от России.

Ранее, 20 марта, сообщалось, что польские читатели газеты Gazeta Wyborcza помечтали присоединить Калининградскую область к Польше. В комментариях они задались вопросам, что же сделает Москва, если «зеленые человечки» выдвинутся из Польши к Калининграду.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Украина и страны Запада отказываются признавать итоги голосования.

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