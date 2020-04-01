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Лолита ответила украинскому журналисту на вопрос о принадлежности Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская певица Лолита Милявская ответила украинскому журналисту Дмитрию Гордону на вопрос, чей Крым.

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По словам артистки, она не хочет вдаваться в политические или исторические споры.

«Когда у меня спрашивают, чей Крым, я говорю: «Мой!» — отметила Милявская.

При этом она подчеркнула, что не считает возвращение полуострова в состав России незаконным.

Певица напомнила Гордону о том, что он и сам признавал потерю Крыма Украиной. По словам Лолиты, Киев не вкладывался в полуостров, а Россия пришла и «построила аэропорт, хоть одну дорогу».

Она также указала, что, если бы крымчанам хорошо жилось в составе Украины, они бы не пошли голосовать за присоединение к РФ.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за это проголосовало большинство жителей региона. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своим.

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