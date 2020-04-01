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Чубаров отменил марш на Крым из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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Председатель организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Рефат Чубаров объявил о переносе даты силового похода на Крым. Такое решение он объяснил неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

«В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения COVID-19, штаб <…> объявляет о переносе даты ее (акции. — Ред.) проведения, ранее назначенной на 3 мая», — написал Чубаров на своей странице в Facebook 1 апреля.

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При этом он заверил, что «Меджлис» продолжит подготовку к так называемому «Маршу достоинства» «в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч». Новая дата похода будет определена с учетом «эпидемиологической ситуации на Украине».

Поход был анонсирован еще в январе. Планировалось, что участники прорвутся на полуостров через пункт пропуска Чонгар.

Чубаров называет марш «международной ненасильственной акцией», хотя ранее предупреждал желающих поучаствовать об опасности мероприятия. Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев и вовсе предлагал поставить в первые ряды пожилых людей, «тех, кто уже пожил» и «кого не жалко».

Также Чубаров утверждал, что в марше примут участие некие «международные партнеры» и «видные государственные деятели западных стран», однако какие именно, он не уточнял.

Крымские татары предостерегали «Меджлис» от проведения марша. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров выражал уверенность, что «акция соберет значительную массовку», но будет проигнорирована украинскими политиками.

Отказаться от акции призывали и в российском МИДе. Как объясняла представитель ведомства Мария Захарова, члены «Меджлиса» и его сторонники намерены «прорваться на полуостров через государственную границу России».

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Западные страны не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции. Попытки усомниться в результатах голосования президент России Владимир Путин называл смешными, а воссоединение полуострова с РФ — долгожданным.

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