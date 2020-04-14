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Украинская община Крыма сравнила слова Турчинова о полуострове с болезнью

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Руководитель украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина сравнила слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о возвращении Крыма и Донбасса с генетической болезнью. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает «РИА Новости».

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«Такое ощущение, что Турчинов вместе с [экс-президентом Петром] Порошенко и со своими сотоварищами сам унаследовал генетическую болезнь. Громкие слова украинских политиков о возвращении Крыма и Донбасса уже давно звучат из их уст, как сказки и легенды. В них уже давно не верят ни сами политики, ни тем более украинский народ», — сказала Гридчина.

Она отметила, что Турчинов один из тех украинских политиков, кто не думает об Украине, а только о политическом пиаре и попытках заработка.

Накануне, 13 апреля, Турчинов в интервью порталу «Обозреватель» заявил, что у Киева есть возможности вернуть Крым.

В частности, политик назвал Россию «колоссом на глиняных ногах» и отметил, что от СССР она унаследовала «генетические болезни саморазрушения». Таким образом, он уверен, что украинской власти по силам вернуть не только Донбасс, но и Крым.

16 февраля украинская община Крыма призвала президента Украины Владимира Зеленского отказаться от претензий на полуостров.

За день до этого Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что хотел бы провести выборы на всей территории страны, в том числе и на полуострове Крым, в октябре 2020 года.

Крым стал российским по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к России высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Киев не признает итоги голосования и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В Кремле с такой позицией категорически не согласны и уверены, что вопрос о принадлежности Крыма решен однозначно.

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