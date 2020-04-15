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Появилось видео задержания в Крыму подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

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Фото: Depositphotos
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в среду, 15 апреля, распространила видео задержания в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Запись появилась в распоряжении «Известий».

О задержании гражданки России — военнослужащей Вооруженных сил РФ и гражданина Украины стало известно ранее в среду.

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Сообщалось, что деятельность задержанных была направлена на совершение террористических актов на территории России, а также на похищение информации, содержащей государственную тайну.

По версии следствия, в 2017–2018 годах женщина выдавала украинской военной разведке сведения, составляющие государственную тайну. Задержанный мужчина подозревается в шпионаже в интересах украинских спецслужб.

Сообщается, что куратором их деятельности был 45-летний начальник подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов.

На данный момент гражданин Украины заключен под стражу, гражданке России избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в связи с тем, что у нее двое несовершеннолетних детей.

Информация о шпионской деятельности данной группировки была получена в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в январе 2020 года. Его фигурантом является россиянин, который по указанию полковника Ахмедова оборудовал в Крыму хранилища боеприпасов и взрывчатых веществ. При помощи них предполагалось совершить террористические акты на территории России.

3 апреля стало известно, что ФСБ России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО. Четыре человека задержаны, один террорист ликвидирован. В Ставропольском крае выявлена ячейка запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», состоявшая из местного жителя и уроженца Дагестана. Они планировали атаки на полицейских и теракты в людных местах.

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