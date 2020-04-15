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В Крыму задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

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Деятельность задержанных была направлена на совершение террористических актов на территории России, а также похищение информации, содержащей государственную тайну.

В числе задержанных — гражданка России, военнослужащая Вооруженных сил РФ. По версии следствия, в 2017–2018 годах она выдавала украинской военной разведке сведения, составляющие государственную тайну. Также задержан гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже в интересах украинских спецслужб.

Мужчина заключен под стражу, россиянке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в связи с тем, что у нее двое несовершеннолетних детей.

Деятельность этих лиц курировалась начальником подразделения украинской военной разведки полковником Олегом Алишеровичем Ахмедовым 1975 года рождения.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

Информация о шпионской деятельности данной группировки была получена в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в январе 2020 года. Его фигурантом является россиянин, который по указанию полковника Ахмедова оборудовал в Крыму хранилища боеприпасов и взрывчатых веществ. При помощи них предполагалось совершить террористические акты на территории России.

3 апреля стало известно, что ФСБ России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО. Четыре человека задержаны, один террорист ликвидирован. В Ставропольском крае выявлена ячейка запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», состоявшая из местного жителя и уроженца Дагестана. Они планировали атаки на полицейских и теракты в людных местах. Одного из преступников задержали, второй был нейтрализован при попытке оказать вооруженное сопротивление.

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