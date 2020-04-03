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Управделами президента закупило тесты для выявления коронавируса

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Фото: РИА Новости/Павел Кононов
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Управделами президента России закупило наборы тест-систем по выявлению коронавируса для ФГБУ «Клиническая больница № 1». Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные портала единой информационной системы в сфере госзакупок.

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Источники агентства рассказали о том, что наборы были приобретены за счет внебюджетных средств для предварительного тестирования, а постащиком выступил ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» (ЦСП) Минздрава РФ.

Согласно данным реестра, заказ на поставку набора реагентов в количестве 60 шт. для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2» был оформлен 23 марта. Договор был заключен по минимальной цене коммерческого предложения на сумму 729 000 рублей. Стоимость каждого набора составила 12 150 рублей.

27 марта Роспотребнадзор отчитался о проведении около четверти миллиона единичных исследований на коронавирус в российских лабораториях, а позднее 3 апреля ведомство заявило об открытии онлайн формы подачи заявок от частных лабораторий на проведение тестирований на COVID-19. Минздрав России также сообщал о том, что обязательная сдача анализов на вирус нового типа будет проведена для всех пациентов больниц, госпитализированных с симптомами пневмонии.

По последним данным, в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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