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Минздрав подготовил проект приказа о временном порядке госпитализации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минздрав России подготовил проект приказа о временном порядке плановой госпитализации пациентов по направлению врача из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Уточняется, что документ в скором времени будет направлен на согласование в Министерство юстиции.

31 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) представить новый временный порядок плановой госпитализации по направлению врача организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

Новый порядок необходим для для того, чтобы скоординировать работу медицинских организаций с учетом ограничительных мер, предусматривающих запрет на выход из дома.

2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране до 30 апреля из-за распространения коронавируса.

В свою очередь, власти Москвы сообщили о продлении обязательного режима самоизоляции. Покидать квартиру можно для обращения за экстренной медпомощью, похода в магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными и выносить мусор

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