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К 1 апреля в России появится временный порядок плановой госпитализации

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Минздрав России и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) к 1 апреля должны представить новый временный порядок плановой госпитализации по направлению врача. Об этом говорится в списке поручений премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованном 31 марта на сайте кабмина.

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«Минздраву России и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования ввести временный порядок плановой госпитализации пациентов исключительно по направлению врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой прикреплен застрахованный в системе обязательного медицинского страхования гражданин», — говорится в документе.

Отмечается, что новый порядок вводится для того, чтобы скоординировать работу медицинских организаций с учетом ограничительных мер, предусматривающих запрет на выход из дома.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста в связи с распространением коронавируса. Позднее такие же ограничительные меры были введены и во многих других регионах России.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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