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Оперштаб уточнил «закрытые» из-за COVID-19 населенные пункты в Ленобласти

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В Ленобласти ограничат посещение населенных пунктов, где выявлены подтвержденные случаи заболевания коронавирусом либо в стационарах которых находятся инфицированные.

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«Въезд и выезд только при наличии документальных оснований. С 31 марта 2020 года», — сообщается на официальной странице областного оперштаба в соцсети «ВКонтакте».

Среди населенных пунктов, попавших под ограничительные меры, обозначены Мурино, Янино и Энколово во Всеволожском районе Ленобласти, а также деревня Глинка Тосненского района и деревня Перово в Выборгском районе. В этот перечень попали Кингисепп и сам Выборг. Тесты людей, которых недавно госпитализировали, будут готовы, по сообщению оперштаба, уже завтра.

Россиянам также не рекомендовано посещать Гатчину и Волхов, так как в больницах этих городов находятся не жители области, которые являются носителями вируса, пишет 78.ru.

В администрации Всеволожского муниципального района прокомментировали ситуацию в Мурино, заявив, что она постоянно меняется.

«В Мурино сейчас волонтеры только раздают листовки гражданам. Ситуация меняется с каждой минутой, и далее будут вводиться меры», — говорится в комментарии местных властей.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в Ленобласти зафиксировано 14 случаев заражения, один человек умер.

Общее количество заболевших коронавирусом в России выросло на 500 за сутки и достигло 2337. Число зарегистрированных смертельных случаев от коронавируса SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день составляет 17, выздоровел 121 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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