Число умерших пациентов с коронавирусом в России возросло до 30

Число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, в России возросло до 30. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил оперштаб по предупреждению распространения инфекции.

«За сутки умерло 6 пациентов с коронавирусом: Москва — 3, Московская область — 1, Пермский край — 1, Чеченская республика — 1. Летальных случаев за весь период — 30», — говорится в сообщении.

Также в оперштабе сообщили, что за минувшие сутки в стране выявили 771 новый случай заражения. Таким образом, общее число заболевших превысило 3,5 тыс.

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