На жителей Брянской области завели уголовное дело из-за нарушения режима самоизоляции

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Брянской области и ее сына. Они нарушили режим самоизоляции. 71-летняя женщина и ее родственник вернулись в Россию из Испании. Вместо предписанного 14-дневного карантина они провели несколько служб в евангельской церкви, функционерами которой являются. 24 марта у туристов обнаружили коронавирус. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. За время «прогулок» они заразили 10 человек.