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Названа возможная дата принятия Госдумой законопроекта о втором гражданстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госдума 17 апреля может принять закон, позволяющий принять российское гражданство без отказа от иностранного. Об этом 14 апреля заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Мы готовы внести его для рассмотрения во втором (чтении) и в целом, но будет поправка, мы это понимаем, и ее надо будет обсуждать. Поэтому (выносим на обсуждение) на 17 апреля», — сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством России 7 апреля. 14 апреля нижняя палата парламента приняла его в первом чтении.

Проект закона предусматривает отказ от положения, согласно которому желающим получить гражданство России иностранцам не придется отказываться от уже имеющегося.

Кроме того, предлагается изменить пункт, по которому претендовать на российское гражданство могут иностранцы, прожившие в России свыше пяти лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ. Инициатива предлагает отменить это положение и обязательство иметь законный источник средств к существованию для совершеннолетних лиц.

Как отмечает «Газета.ру», законопроект коснется граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, а также иностранцев или лиц без гражданства, имеющих хотя бы одного родителя-россиянина, проживающего на территории РФ.

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