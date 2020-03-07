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Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Президент России Владимир Путин поручил своей администрации провести работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства, сообщили в Кремле.

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Изменения будут проводиться на основе предложений, подготовленных рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы.

«Администрации президента Российской Федерации организовать в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации на основе предложений, подготовленных названной рабочей группой (прилагаются). Доклад — до 1 марта 2021 года, далее — один раз в полгода», — говорится в документе.

Ответственным за подготовку доклада назначен руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

7 февраля сообщалось, что в правительстве предложили упростить получение российского гражданства. Согласно нововведениям, получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства. Помимо этого, было предложено исключить необходимость в подтверждении законных источников дохода. Эти пункты уберут из статьи закона «О гражданстве Российской Федерации».

29 января начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила об упрощении получения гражданства России для жителей Украины и Республики Беларусь.

В 2019 году почти 500 тыс. иностранных граждан получили российское гражданство. Большую часть получивших российский паспорт составляют граждане Украины, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Армении.

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