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МВД упростит получение гражданства России украинцами и белорусами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства планируется отменить собеседование на знание русского языка, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС.

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«Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям — гражданам Белоруссии и Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на знание русского языка», — отметила Казакова во время круглого стола «Безопасная миграция: как сделать приток иностранцев в страну взаимовыгодным».

Также Казакова добавила, что для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана предусмотрена возможность получения гражданства России после получения вида на жительство.

28 января Казакова рассказала «Известиям», что около 277 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в прошлом году получили российское гражданство. Она также напомнила, что в Ростове-на-Дону создано отдельное подразделение, которое принимает документы для приобретения гражданства жителями ДНР и ЛНР.

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