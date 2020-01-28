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В МВД назвали число получивших российское гражданство жителей ДНР и ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Около 277 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в прошлом году получили российское гражданство. Об этом в интервью «Известиям» рассказала руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Она напомнила, что в Ростове-на-Дону создано отдельное подразделение, которое принимает документы для приобретения гражданства жителями ДНР и ЛНР.

«Мы выезжаем и в Ростов, и на эти пункты, где выдаются документы, и не слышим ничего, кроме слов благодарности. Возможность приобретения гражданства и получения паспорта в конечном итоге позволит молодежи стать равноправными студентами на территории РФ наравне с другими гражданами России», — отметила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Число желающих приобрести российское гражданство постоянно растет»

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