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Гражданство России стали давать в полтора раза чаще

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В этом году миграционная служба давала российское гражданство иностранцам в полтора раза чаще, чем в прошлом. Как следует из статистики, представленной «Известиям» в МВД, большая часть обладателей новых паспортов — украинцы.

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Они составили больше половины получивших гражданство — 146 тыс. человек. Это преимущественно жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), для которых весной упростили правила получения российского документа, предположила первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

Также российские паспорта довольно часто получали приехавшие из Казахстана (35 тыс. человек), Таджикистана (30 тыс.), Армении (17 тыс.), Узбекистана (14 тыс.), Молдавии (11,5 тыс.). По данным Росстата, в январе–сентябре российское гражданство получили 285 тыс. человек. Это на 48% больше, чем за тот же период год назад (192 тыс. человек).

Наблюдающийся рост «обусловлен принятыми изменениями миграционного законодательства, направленными на упрощение порядка приобретения российского гражданства», уточнили в МВД.

Отмечается, что прием в гражданство компенсировал естественную убыль населения. За счет притока новых граждан удается сгладить демографический провал в нашей стране, добавили эксперты.

Подробнее — в материале «Известий»:

Таблица упрощения: гражданство России стали давать в полтора раза чаще

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