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Стало известно число получивших гражданство РФ в 2019 году иностранцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Почти 500 тыс. человек в прошлом году получили российское гражданство. Об этом в интервью «Известиям» рассказала руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Она отметила, что тенденция роста желающих приобрести гражданство Российской Федерации наблюдается в течение последних шести лет.

«В прошлом году у нас приобрели гражданство Российской Федерации почти 500 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Если сравнивать эту цифру с 18-м годом, когда это было 270 тыс., то мы понимаем, что количество желающих увеличилось на 85%», — сообщила Казакова.

По ее словам, большую часть получивших российский паспорт составляют граждане Украины (около 300 тыс. человек). На втором месте — граждане Казахстана (51 тыс.). Дальше следуют выходцы из Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Армении.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Число желающих приобрести российское гражданство постоянно растет»

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