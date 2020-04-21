Трамп анонсировал указ о временной приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп объявил о планах временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты на фоне распространения коронавируса. Об этом американский лидер сообщил в Twitter в понедельник, 20 апреля.

По его словам, одной из причин этого шага является желание защитить рабочие места американцев.

«В свете нападения со стороны невидимого врага... я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!» — написал Трамп.

По последним данным число случаев заражения коронавирусом в США превысило 780 тыс., умерли почти 42 тыс. человек.

17 апреля 29 штатов США начали снимать ограничения по COVID-19. Режим карантина смягчат регионы с благоприятной ситуацией, где небольшое число инфицированных — в основном это север и запад Америки. Штаты сами будут решать, как выходить из карантина, при этом рекомендации по социальному дистанцированию и вниманию к гигиене продолжают действовать.

Ранее администрация США неоднократно заявляла, что будет ограничивать въезд иммигрантов, которые намерены жить в стране за счет государственных выплат, а также пользоваться программами медицинской и социальной поддержки для бедных.