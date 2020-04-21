Гендиректор ВОЗ ответил на критику Трампа в адрес организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ничего не скрывает от США и других стран в теме борьбы с новой коронавирусной инфекцией, начиная с первого дня пандемии специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) работали с ВОЗ. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 20 апреля, на брифинге в Женеве.

По его словам, много экспертов от CDC поддержали ВОЗ сразу после начала пандемии, а сотрудничество центров с организацией началось задолго до этого. При этом он отметил, что наличие сотрудников CDC помогает международной организации и означает, что от них ничего не скрывается.

«Потому что американцы работали с нами, и ВОЗ открыта, мы ничего не прячем. Мы хотим, чтобы все страны получили сообщения сразу же. Потому что это поможет странам подготовиться», — цитирует Гебрейесуса «РИА Новости».

Также глава ВОЗ добавил, что в организации нет секретов, так как все вопросы связаны с темой здравоохранения и касаются жизней людей. Гебрейесус заключил, что ВОЗ делится информацией сразу, как получает ее.

14 апреля американский президент сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за неэффективности организации. После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ. В МИДе России назвали принятое американским президентом решение контрпродуктивным.

Кроме того, Трамп подверг критике организацию за сосредоточенность на Китае во время пандемии коронавируса. По его мнению, организация уделяла слишком большое внимание КНР, несмотря на то, что финансируется в основном за счет США.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 20 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,4 млн человек, из них 165 тыс. скончались, 624,9 тыс. пациентов выписаны из больниц. В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и по числу летальных исходов.