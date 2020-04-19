Трамп пообещал найти лучшее применение деньгам для ВОЗ

Президент США Дональд Трамп 18 апреля заявил, что страна ищет лучшее применение тем деньгам, которые обычно уходят на взнос для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Мы находим всё больше проблем в работе ВОЗ. Есть другие нужды, на которые мы можем потратить эти $500 млн», — отметил он на брифинге в Белом доме.

14 апреля американский лидер сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за неэффективности организации.

До этого Трамп критиковал Всемирную организацию здравоохранения за сосредоточенность на Китае во время пандемии коронавируса. По его мнению, организация уделяла слишком большое внимание КНР, несмотря на то, что финансируется в основном за счет США.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Штаты выбрали неподходящее время для прекращения финансирования организации, которая «сражается с вирусом».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer к 19 апреля, в мире зарегистрировано свыше 2,3 млн случаев заболевания, умерли более 160 тыс. человек, вылечились — 595 тыс.