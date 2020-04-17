Захарова назвала контрпродуктивным решение США прекратить финансирование ВОЗ

Решение властей США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса безответственно и контрпродуктивно. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы считаем контрпродуктивными и, мягко говоря, безответственными решения Вашингтона о приостановке выплат взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения, а также попытки этой страны возложить на Всемирную организацию здравоохранения вину за происходящее у себя дома, в США, и выставить ее крайней в условиях разрастающейся пандемии», ― подчеркнула она.

Также Захарова отметила, что обвинения в непрозрачности и «злонамеренности» ВОЗ абсолютно беспочвенны.

14 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, из-за того что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении коронавируса. Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о желании Белого дома найти виновных в пандемии и привлечь их к ответственности.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 17 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,19 млн случаев заболевания, умерли более 147 тыс. человек, вылечились — 558 тыс. В США заразились более 678 тыс. человек, 34,6 тыс. скончались.