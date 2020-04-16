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Лидеры G7 призвали к реформированию ВОЗ

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Главы стран-членов «большой семерки» (G7) призвали к реформированию Всемирной организации здравоохранения. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома в четверг, 16 апреля, заявлении по итогам переговоров руководителей объединения.

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«Лидеры признали, что страны G7 ежегодно вносят более $1 млрд ВОЗ и большая часть обсуждения была посвящена отсутствию прозрачности и хронически неверному управлению пандемией со стороны ВОЗ. Лидеры призвали к тщательному пересмотру и реформированию процессов ВОЗ», ― цитирует заявление Yahoo!

14 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, из-за того что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении коронавируса. Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о желании Белого дома найти виновных в пандемии и привлечь их к ответственности.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 16 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,1 млн случаев заболевания, умерли более 142 тыс. человек, вылечились — 539 тыс.

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