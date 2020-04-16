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Меркель на переговорах лидеров G7 заявила о поддержке ВОЗ

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Фото: REUTERS/Sergio Maldonado
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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе видеоконференции лидеров G7, посвященной пандемии COVID 19, подчеркнула приверженность страны поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.

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По словам Меркель, распространение коронавируса можно остановить только при помощи координированного международного ответа. Канцлер также поддержала инициативу председателя Комиссии Евросоюза Урсулы фон дер Лейен провести в начале мая видеоконференцию доноров по COVID-19.

14 апреля президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, из-за того что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении коронавируса. Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о желании Белого дома найти виновных в пандемии и привлечь их к ответственности.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ.

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