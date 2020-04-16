В ВОЗ назвали рост числа жертв коронавируса в мире тревожным

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге назвал рост числа умерших от коронавируса пациентов тревожным и трагическим. Об этом в четверг, 16 апреля, пишет ТАСС.

Гебрейесус указал, что, по данным ВОЗ, в мире подтверждено более 2 млн случаев COVID-2019. При этом за неделю зафиксировано более 123 тыс. летальных исходов, что «более чем на 40 тыс. больше», чем было в прошлый четверг, когда состоялся предыдущий дипломатический брифинг.

Гендиректор ВОЗ отметил, что в последнее время поступают «обнадеживающие сигналы» из некоторых стран, которые были прежде эпицентром пандемии. В связи с этим он призвал с «предельной осторожностью» приступать к возможной отмене введенных ограничений во избежание риска повторной вспышки заболевания.

14 апреля Гебрейесус обозначил условия, необходимые для снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса в мире. Он предупредил, что страны, которые возвращаются к жизни в привычном режиме, должны соблюдать определенные предосторожности, а именно оперативно выявлять зараженных граждан и изолировать их.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. Случаи заражения с начала распространения инфекции зафиксированы более чем в 200 странах мира.