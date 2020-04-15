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В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиту Вуйнович.

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«Эпидемиологическая линия показывает, что это еще фаза роста. К сожалению, на этой неделе еще будет рост», — рассказала она.

14 апреля Вуйнович рассказала, что для успешного преодоления эпидемии коронавируса в стране необходимо не допускать резкого ослабления карантинных ограничений, соблюдать их, изолировать, тестировать и отслеживать каждый новый случай COVID-19 и обеспечивать эффективную работу системы здравоохранения.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Скончались 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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