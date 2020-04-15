В Кремле не стали озвучивать данные по эффекту от самоизоляции

Кремль пока не готов предоставить какие-либо данные по эффекту самоизоляции в стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет, пока не могу», — сказал он.

12 апреля вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что эффект от мер самоизоляции в стране должен быть виден 14–16 апреля. Именно на основании данных этих дней, по ее словам, можно будет сделать выводы, выходит ли страна на плато по заболеваемости коронавирусом или этот показатель продолжит расти.

Голикова также отметила, что дата окончания периода вынужденных нерабочих дней — 30 апреля, выбрана президентом РФ Владимиром Путиным не случайно. Для снижения уровня заболеваемости, по ее словам, необходимо, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Это позволит оценить эффект от принятых мер.

11 апреля Песков заявил, что в течение двух недель станет понятно, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости коронавирусом или нет.

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля. Закон о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве вступил в силу с этой же даты.

В России на сегодняшний день, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, количество случаев заражения достигло 24 490 — за последние сутки выявлено 3388, вылечились — 1986, умерли — 198.

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