В Кремле отреагировали на статью NYT о Путине и дезинформации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле восприняли статью газеты The New York Times об организованной системе распространения недостоверной информации в России.

«Не будет реакции никакой. Мы не считаем, что подобные низкопробные публикации заслуживают хоть какой-то реакции», — ответил Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле сожалеют о том, что подобные солидные издания публикуют «всё больше ерунды».

Статья в The New York Times была опубликована 14 апреля. Автор материала Уильям Брод заявил, что вспышка коронавирусной инфекции в США связана с кампанией, направленной на развал системы здравоохранения Штатов, и за этим, по мнению газеты, стоит президент России Владимир Путин.

Такой вывод журналист сделал после изучения статей, новостных репортажей, документов, ток-шоу и интервью.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот материал «шедевральной дезой», и властям США, по ее мнению, необходимо начать бороться с такой недостоверной информацией, пишет «Газета.ру».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 15 апреля, коронавирусом в мире заразились свыше 2 млн человек, 127,6 тыс. пациентов скончались, 491,8 тыс. выздоровели.