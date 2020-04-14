Воздушно-капельная тревога: врачи отмечают рост коронапсихозов

С начала распространения эпидемии коронавируса в России количество обращений к психиатрам выросло на 30-40%. Причем речь идет о серьезных психических расстройствах, реактивных состояниях, которые специалисты называют коронапсихозом. Проблемы возникли даже у совершенно до этого здоровых людей. Значительно выросла доля мужчин, которые звонят на горячие линии, теперь их больше, чем женщин. Сильный пол особенно волнуют экономические трудности. Врачи считают, что если не будет найден компромисс между безопасностью и запугиванием граждан, можно ожидать вспышки суицидов среди взрослых людей.

Только спросить

20% людей в условиях самоизоляции звонят психологам просто для того, чтобы выговориться. Об этом «Известиям» рассказали на горячей линии фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». С 6 апреля возможности этой линии расширили — на ней стали принимать звонки не только от своих подопечных, но и от любых семей с детьми. Любопытно, что профильных звонков, связанных с детьми-сиротами, сейчас практически не поступает.

— У человека на другом конце Москвы могут жить пожилые родители. Люди замалчивают свои тревоги и страхи, чтобы не огорчать близких. О том, что их волнует, они говорят только специалисту, — отметила психолог фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Мария Сиснева.

По ее словам, все чаще поступают звонки от врачей, которые также хотят просто поговорить о сложившейся ситуации. В больницах и поликлиниках, включая те, что не связаны с лечением коронавируса, сейчас действует режим повышенной готовности. Медики напуганы, не знают, что их ждет завтра, но не желают нести проблемы в семью и звонят психологам.

— Еще порядка 20% обратившихся на горячую линию — люди, испытывающие сильную тревогу из-за различного рода информации, которая бывает неполной или недостоверной. Особенно пагубное влияние на состояние людей оказывают новости с громкими заголовками вроде «А легких у него уже нет…», — добавила Мария Сиснева.

Люди в условиях карантина часто круглосуточно мониторят новости, становясь жертвами информационного терроризма, пояснила психоаналитик компании «1С-Битрикс» Алёна Орехова. По ее словам, следить за новостями нужно, но лучше делать это не чаще раза в день и на том ресурсе, которому доверяешь

Мужские слезы

Мужчины стали гораздо чаще обращаться за психологической помощью: из каждых пяти обращений сегодня минимум три — от них. Причем, мужчины эти находятся в наиболее активном возрасте 20-40 лет, рассказал «Известиям» психолог, консультант телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Илья Слободчиков. По его словам, основные жалобы — усталость от семьи или партнера, сложность контроля своих эмоций в ситуации заточения.

Кроме того, сильный пол в особенности озабочен экономическими проблемами, отметили в фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Большую долю клиентов составляют люди, уже потерявшие работу.

— Работа — базовая потребность человека. Ее потеря — не просто неприятность, это утрата практически всех платежных возможностей, — прокомментировал завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович.

По его словам, психическое состояние людей ухудшается с каждым днем. В большей степени на это влияет тревожный информационный фон, нежели реальные экономические проблемы. При этом потеря психического здоровья может быть опаснее мнимой смерти от вируса.

— Врачи сейчас отмечают огромное число случаев, когда проблемы с психикой начинаются у совершенно до этого здоровых людей. Причем, речь идет о серьезных психических расстройствах. Мы имеем дело с истерическим, параноидным психозом. На 30-40% выросло количество обращений к психиатрам, среди которых преобладают люди с коронапсихозом — реактивным состоянием, паникой, которая возникла в экстремальной жизненной ситуации, — рассказал Андрей Шмилович.

Он также отметил, что, если не найти компромисс между организацией безопасности людей и запугиванием, то можно ожидать вспышку суицидов у взрослых граждан — в частности, у мужчин 30-50 лет, которые подвержены реактивным состояниям. К тому же сейчас люди все чаще «заливают» тревоги алкоголем. И это, в свою очередь, может подтолкнуть их к крайним действиям.

— Психиатрические клиники, в отличие от многих других медицинских учреждений, к счастью, пока ведут прием плановых больных. Сократилось число относительно стабильных пациентов — тех, кому не нужна экстренная помощь. Однако, если прекратить поддерживающую терапию, с вероятностью 60-65% можно ожидать у них обострение заболеваний, — подчеркнул эксперт.

Детские вопросы

В режиме самоизоляции семейные отношения у многих накалились до предела, отметили опрошенные специалисты. Ситуацию осложняют дети, которые постоянно находятся дома. Родители вынуждены быть еще и посредниками между школой и детьми в режиме онлайн.

— В топ-три проблем, помимо тревоги из-за неопределенности завтрашнего дня, сейчас входят конфликты в семье, вопросы родителей о взаимоотношениях с детьми и пожилыми родственниками, — отметил Илья Слободчиков.

Несовершеннолетние, обеспокоенные ситуацией с коронавирусом, начали звонить на телефон доверия еще в середине марта, а пик таких звонков пришелся на конец месяца, рассказала «Известиям» руководитель Центра экстренной психологической помощи при МГППУ Анна Ермолаева. Минимальный возраст звонящих детей — девять лет. Не все они могут объяснить, что их тревожит именно ситуация с коронавирусом. Поэтому чаще всего они спрашивают, как им проводить время дома.

Вторая по частоте категория вопросов связана с самоизоляцией. Например, дети жалуются на родителей, которые их никуда не отпускают.

Особенно тяжело переживают форс-мажор подростки в переходном периоде, рассказала «Известиям» замдиректора Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Анна Басова.

— Дети и подростки сейчас испытывают тревогу и ипохондрические настроения наряду со всеми. Причем детям известно, что коронавирус для них практически не опасен — они боятся, что заболеют родители. Для подростков более характерны протестные реакции — например, демонстративные встречи с друзьями во дворе или даже побег из дома, — отметила Анна Басова.

Также, по ее словам, ухудшение состояния испытывают совсем маленькие дети, а также дошкольники, страдающие аутизмом или другими подобными расстройствами, которые оказались без прогулок и ежедневных занятий со специалистами. Родителям сейчас очень сложно обеспечить им качественную замену этих практик.