Близкий сосед: как пандемия влияет на отношение к кошкам и собакам

О том, что владельцы домашних животных якобы отказываются от питомцев или просят подвергнуть их эвтаназии на фоне пандемии коронавируса, в начале апреля заговорили российские зоозащитники . В том числе речь шла о том, что люди боятся, что их питомцы — прежде всего кошки — могут оказаться переносчиками заболевания. И Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и международные и национальные объединения ветеринаров ранее подчеркивали, что о подобной угрозе речи не идет. Однако на фоне пандемии Covid-19 такие слухи периодически возникают в разных странах. В частности, в Китае в марте была опубликована петиция, в которой утверждалось, что в стране происходят массовые убийства домашних кошек и собак.

С помощью экспертов Ассоциации «Благополучие животных», а также других представителей ветеринарного сообщества, «Известия» объясняют, что такое коронавирус у животных, что известно об их способности болеть Covid-19 или переносить его и может ли, наоборот, человек стать источником инфекции для своей кошки или собаки .

Пандемические слухи

О том, что в российские ветклиники якобы начинают обращаться люди с просьбами усыпить домашних кошек из-за опасений, что они заражены коронавирусом, в конце марта говорил основатель одного из столичных котокафе Владимир Кузин. При этом он сослался на информацию из чатов, в которых участвуют ветеринары. По его словам, люди ошибочно принимали за опасный для человека другой вирус этого семейства, который действительно можно встретить у животных.

Позднее похожие сообщения появились и в Свердловской области — однако там речь шла прежде всего о животных, оказавшихся на улице. Однако никаких официальных подтверждений этому нет.

В Ассоциации «Благополучие животных» в разговоре с «Известиям» выразили опасение, что возникшая на почве слухов паника может повредить благополучию домашних питомцев.

Сообщения о том, что владельцы стали чаще обращаться в клиники с просьбой усыпить своих животных, являются не более чем слухами, ни одного такого случая пока зафиксировано не было и о панике речи не идет , уверены в российской Национальной ветеринарной палате.

собаки Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Национальная ветеринарная палата оперативно отреагировала на появление в СМИ ряда публикаций о передаче коронавируса SARS-CoV-2 от животных человеку и якобы связанной с этими слухами массовой эвтаназией домашних животных. Опрос, проведенный среди более сотни ветеринарных клиник — членов Национальной ветеринарной палаты из 30 регионов России — не выявил ни одного случая усыпления животных из-за страха заразиться коронавирусной инфекцией. Поэтому палата считает необоснованными такого рода слухи и просит СМИ не способствовать развитию подобных скандалов, — рассказывает президент Национальной ветеринарной палаты Евгений Бурмистров.

В нескольких столичных ветеринарных клиниках, в которые обратились «Известия», информацию о том, что люди пытаются избавиться от своих животных, опасаясь заражения, также не подтвердили.

Напротив, в связи с пандемией и угрозой распространения коронавируса количество обращений в клинику в последнее время снизилось, подчеркивает кандидат ветеринарных наук, директор клиники «Кибела» Павел Рахманин.

— Сейчас, наоборот, люди сидят дома, в клиники обращаются довольно редко. Только если животному требуется экстренная помощь, — рассказывает он, — при этом кошки болели коронавирусом и до этого. Эта болезнь у них встречалась на протяжении многих лет и до последнего времени хозяева, наоборот, всеми силами стремились им помочь.

Изданию не удалось также обнаружить информацию о владельцах, пытавшихся проверить своих домашних питомцев на наличие коронавируса в разгар пандемии.

Домашняя группа риска

Вирусы, относящиеся к семейству Coronaviridae, хорошо изучены и встречаются у многих животных, таких как кошки, собаки, лошади, свиньи, птицы, крысы, летучие мыши и другие, объясняет Евгений Бурмистров.

Особенно часто, по словам ветеринаров, он встречается у кошек. У них заболевание может протекать в тяжелой форме и приводить к смерти животного. Однако речь не идет о новом вирусе Covid-19, подчеркивают специалисты, а об инфекциях, которые существовали на протяжении многих лет. В группе риска оказываются молодые домашние животные.

кошка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— У кошек коронавирус проявляется в виде кишечной инфекции, все остальные клинические отклонения — либо наложение вторичной инфекции, либо сочетанные патологии. И да, молодые кошки предрасположены к заражению своим кошачьим коронавирусом по причине пока еще несостоятельности собственного иммунитета (в группе риска кошки от 3 месяцев до 16). Кошки, имеющие доступ на улицу или проживающие на ней постоянно, будут иметь антитела к коронавирусу (FCoV) — это нормально. Это значит, что в своей жизни они уже встречались с коронавирусом и выработали устойчивый иммунитет, — объясняет ветеринарный врач многопрофильного центра «Пес и кот» в Санкт-Петербурге Сергей Татаринцев.

При этом все специалисты отмечают, что вирус, которым болеют кошки, не представляет опасности для человека и, более того, не передается между животными разных видов. Например, при совместном проживании в доме кошки и собаки случаев взаимного заражения не наблюдается .

От человека к тигру

Известно также несколько случаев, когда Covid-19, наоборот, предположительно передавался от человека к животным . Так, в конце марта стало известно о гибели в Гонконге померанского шпица, у которого ранее диагностировали коронавирус нового типа. Сообщалось, что животное, которому было 17 лет, умерло уже после излечения и завершения последовавшего двухнедельного карантина.

В апреле в Нью-Йорке Covid-19 обнаружили у тигрицы в зоопарке Бронкса, об этом рассказали в Обществе сохранения дикой природы (WCS). По одной из версий, заразить ее мог смотритель, у которого заболевание, возможно, протекало бессимптомно. Наличие вируса заподозрили также у нескольких других тигров, но при этом отмечалось, что состояние всех животных было удовлетворительным.

В действительности вероятность того, что вирус будет активно переходить от человека к животным крайне мала, хотя она и существует, рассказывал тогда «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков .

— Небольшая вероятность такого перехода существует, — отметил генетик. — Это называется преодолением межвидового барьера. Событие маловероятное, но, собственно, так мы и получили COVID-19.

Теоретически возможность передачи заболевания от человека к его домашним животным существует, но для того, чтобы говорить об этом, необходима доказательная база , подтвержденная проведенными исследованиями. Пока информации о таких данных нет, рассказывает Павел Рахманин.

кот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Имеющиеся сведения пока не подтверждают серьезных рисков для животных. Так, подобный эксперимент проводили китайские исследователи — в марте они опубликовали данные эксперимента по заражению кошек и хорьков высокими дозами коронавируса SARS-CoV-2, рассказывает Евгений Бурмистров.

— Вместе с тем в работе не были отмечены ни гибель животных, ни возможность передачи инфекции человеку. На данный момент нет ни одного зарегистрированного случая заражения кошки или собаки COVID-19 от человека и наоборот, — подчеркивает он.

«Кошки, собаки, хомяки и прочие»

О том, что животные не могут быть переносчиками коронавируса нового типа еще в конце марта заявили в Роспотребнадзоре . Эту информацию в ведомстве еще раз подтвердили корреспонденту «Известий» во время подготовки материала.

Домашние животные, в том числе кошки и собаки, не могут быть источником заражения новой коронавирусной инфекцией. Пока нет подтвержденных случаев распространения данного вируса таким способом, сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

вирус Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Сегодня известно семь видов коронавирусов, являющихся возбудителями острых респираторных заболеваний человека. Среди этих вирусов и новый 2019-nCoV. Согласно современным данным, источником коронавирусной инфекции, вызванной этими видами вирусов, животные — кошки, собаки, хомяки и прочие — быть не могут, — цитируют слова Виктора Малеева в Роспотребнадзоре.

Он также добавил, что, по актуальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не зафиксировано случаев заражения кошек и собак новым коронавирусом, равно как и фактов распространения 2019-nCoV домашними питомцами. При этом существуют другие коронавирусы, которые вызывают заболевания исключительно у животных: для людей они не представляют опасности .

О том, что животные не могут представлять опасности для человека в этом смысле, говорится также в разделе «Мифы о коронавирусе» на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Источник радости во время карантина

Не поддаваться панике, а заботиться о своих питомцах и получать удовольствие от общения с ними уже призвали во Всемирной ветеринарной Ассоциации мелких домашних животных (WSAVA).

В такие сложные времена домашние животные играют положительную роль, даря тепло людям в условиях изоляции, отмечают там. При этом Ассоциация заявляет, что на настоящий день нет никаких оснований говорить об опасности заражения человека COVID-19 от домашних животных.

Ее представители рекомендуют владельцам пережидать изоляцию и карантин вместе со своими животными, а также соблюдать надлежащие правила гигиены при общении с питомцами, позаботиться об уходе за ними в случае госпитализации владельца и обращаться к ветеринару по всем интересующим владельца вопросам .

животные Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

То же самое следует и из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из которых следует, что до сих пор нет никаких свидетельств того, что вирус передается от домашних животных к человеку, поэтому при взаимодействии с ними достаточно соблюдать стандартные требования гигиены — в ВОЗ на это обращали внимание неоднократно. «Важно, чтобы дезинформация в этой ситуации не повредила благополучию животных, поскольку это также может иметь неожиданные последствия для здоровья и благополучия людей», — подчеркивается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).