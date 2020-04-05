О бедной собаке замолвите слово: как эпидемия сказалась на приютах

В одном из штатов Австралии на фоне карантина лишь за выходные «усыновление» собак из приютов подскочило сразу на 300% — люди решили, что с четвероногим другом будет не так одиноко сидеть в изоляции. Европа, напротив, на время карантина была вынуждена приостановить передачу животных в добрые руки , что несколько осложнило ситуацию в приемниках. В России же устройство бездомных собак и кошек в новые дома никогда не было популярным, и эпидемия ничуть не преломила этот тренд , рассказали «Известиям» учредители российских приютов для животных.

Там, за океанами

— Они делают глупые смешные вещи, вызывая непроизвольные улыбки, они общаются с тобой, при этом никогда не осуждают — их любовь безусловна, — рассуждает молодой австралиец Крис Мойса, поглаживая по спине черно-белого кота Фреда.

Фред переехал из приюта в дом Криса несколько дней назад — на волне активной кампании, развернутой Королевским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными штата Новый Южный Уэльс. В ожидании новых ограничений для борьбы с эпидемией коронавируса защитники животных призвали жителей страны разобрать по домам из приютов собак и кошек. Для большего отклика цены на «усыновление» заметно снизили (в Австралии даже за приемную собаку надо платить), собеседования с потенциальными хозяевами перевели в онлайн-режим и организовали доставку питомца до дверей. Последние два нововведения, правда, были продиктованы ограничениями на передвижения и контакты из-за вируса.

Приюты Фото: Global Look Press/H. Schmidt-Roeger/blickwinkel

Австралийка Кристи Джонс, по ее словам, всегда жила в окружении кошек и никогда не обижалась на прозвище «старая кошатница». Но после смерти ее последней питомицы она и ее бойфренд решили взять паузу и не заводить нового питомца, тем более что жизнь была полна разъездов. Изоляция, в которой страна живет несколько недель, заставила пару заскучать по живому существу в доме и передумать.

— Мы взяли шестимесячного рыжего котенка — его теперь зовут Лео , ему нужен был дом после отделения от матери, приют уже не справлялся с таким количеством котят. И это было наше лучшее решение за последнее время, — поведала своим соотечественникам Кристи, написавшая в одной местной газете целую колонку про радость от появления маленького четвероногого друга.

За последние пару недель по всему Новому Южному Уэльсу сразу 500 собак и кошек нашли новый дом, покинув приюты, рассказал журналистам главный исполнительный директор Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Стив Коулман . В ряде приютов штата число «усыновлений» подскочило сразу на 300% — люди решили не только разгрузить приюты из гуманных соображений, но и сочли, что с четвероногим другом будет не так одиноко сидеть в изоляции.

Приют_2 Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Правда, вместе с тем у сотрудников приютов появились опасения, что после окончания карантина стремительно может возрасти и число возвратов животных.

— Мы пока не знаем все последствия кризиса. Например, люди, потерявшие работу и доход, — смогут ли они позволить покупать еду для животных и оплачивать ветеринаров, — поделились сомнениями с «Известиями» в австралийской Pet Resque.

Сердобольная Европа

По данным немецкой Ассоциации защиты животных, ежегодно в городские приюты Германии — а их по всей стране около тысячи — попадают порядка 10 тыс. бездомных собак, кошек и даже экзотических животных. При этом пристраивать в добрые руки удавалось около 90% всех питомцев. И не сказать, чтобы приюты раздавали своих подопечных абы кому. Например, по правилам, животные не переезжали в квартиру или дом, в котором из-за работы хозяина им пришлось бы более восьми часов в день оставаться в одиночестве.

Сейчас, на фоне строгих мер ограничений на передвижения, работа собачьих и кошачьих питомников, по сути, замерла: сотрудники, конечно, остались, хотя и в ограниченном числе, а вот процесс передачи животных в новые дома пришлось остановить. Крупнейший берлинский дом-приют для животных уже посетовал, что в марте объем пожертвований — а это главный источник таких организаций — ощутимо упал. Усугубляет ситуацию и тот факт, что весной у кошек традиционный период размножения, а отдавать новорожденных котят сейчас некому.

Приют_3 Фото: Global Look Press/Will Lester/ZUMAPRESS.com

Нелегкие времена переживают и приюты для животных в Великобритании, где их работа также была сильно ограничена из-за карантина. Но простые британцы все-таки не позабыли о братьях меньших.

— Мы получили огромное количество запросов от любящих собак людей стать добровольцами, взять собак временно или на постоянное воспитание, и мы хотели бы поблагодарить их за щедрость в эти трудные времена. За неделю с 16 марта мы отдали в новые дома на 25% больше собак по сравнению с аналогичным периодом прошлого год а, — поделился с «Известиями» представитель британской благотворительной компании Dogs Trust.

Вместе с тем из-за режима изоляции приют был вынужден приостановить все новые заявки на усыновление.

Система «свой–чужой»

По данным исследовательской компании Mars Petcare, еще в 2018 году Россия занимала третье место в мире по количеству домашних кошек и пятое — по числу собак. Тем не менее россияне всегда предпочитали покупать питомцев у заводчиков, нежели брать брошенных из приютов. И коронавирус на эту ситуацию ничуть не повлиял . Хотя во многих регионах власти разрешили покидать свои дома для выгула животных.

— Звонков сейчас вообще нет, но их и до этого практически не было. В России крайне редко животные пристраиваются, и даже если берут на эмоциях, нередко потом возвращают обратно. И с коронавирусом такая ситуация не связан а, — признала в разговоре с «Известиями» организатор подмосковного Центра реабилитации бездомных животных «Республика Друг» Ирина Серебряная.

Приюты_4 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

По ее словам, проблем с добровольными взносами у центра пока нет: те, кто исправно помогал финансово до пандемии и начала карантинных мероприятий, продолжают оказывать содействие. Но что будет через месяц-два, Ирина сказать не берется.

— Ничего, — не задумываясь, отвечает на вопрос «Известий» о звонках с просьбой взять животное из приюта президент благотворительного фонда защиты животных «БИМ» Дарья Тараскина. — У людей в Москве и Московской области нет оседлого образа жизни — кому брать животных?! За 2019-й из 3 тыс. моих животных в четырех приютах не пристроено ни одно.

Более того, по словам Дарьи Тараскиной, за последние 30 лет отношение людей к питомцам поменялось не в лучшую сторону: если раньше люди с радостью и благодарностью брали чужих собак, то теперь не только не берут, но еще и норовят пристраивать в приюты ненужных щенков от своих питомцев.

Приют_5 Фото: РИА Новости/Антон Денисов