Замечательный сосед: кто травит больных COVID-2019 в российской глубинке

В Усть-Кутском районе Иркутской области полиция взяла под охрану местную семью. Причина: волна угроз инфицированному COVID-2019 ребенку. В соцсетях были распространены личные данные несовершеннолетнего, включая домашний адрес — вместе с домыслами о якобы нарушении им и его родителями режима самоизоляции. Почему в регионах инфицированные коронавирусом люди вынужены бороться не только с болезнью, но и с агрессией и страхом — в материале «Известий».

Фантазии блогеров, наводнивших соцсети мемами о «расстрелах за кашель», с каждым днем обретают черты реальности. Агрессия условно здоровых по отношению к условно больным нарастает. Власти небольшого городка под Иркутском с населением чуть больше 40 тыс. человек были вынуждены заступиться за семью женщины, которая недавно вернулась с двумя детьми из Таиланда. Сводку оперштаба о наличии инфицированных в населенном пункте кто-то «слил» в соцсети, вместе с домыслами о нарушении семьей санитарных норм.

«После публикации информации оперштаба (...) о появлении в Усть-Куте первого зараженного, в социальных сетях города начали появляться данные о семье, а также оскорбления и угрозы. В общегородской вайбер-группе оказались данные о месте жительства членов семьи и месте работы родителей ребенка, а также персональные данные всех членов семьи» , — говорится в сообщении администрации. Семью теперь охраняет наряд полиции, а расследованием факта разглашения личной информации занимается ГУ МВД России по Иркутской области.

Соседи против семьи

Местные СМИ, не дождавшись результатов предварительной проверки, пошли на поводу у паникеров и дружно сообщили о нарушении режима семьей.

«Нам стало известно, что мама двоих детей нарушала режим самоизоляции и соседи были вынуждены обратиться с жалобой в правоохранительные органы» , — писал, например, портал «Новости Усть-Кута».

к1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако домыслы были опровергнуты официальным сообщением местной администрации. Женщина и ее родственники по приезде сдали необходимые анализы, результаты были получены из Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока спустя сутки . Она выдержала обязательные 14 суток карантина и только после этого вышла на работу.

Тест показал отрицательный результат у матери и старшего ребенка. А у семилетнего мальчика, анализы которого оказались положительными на наличие коронавируса, болезнь протекала бессимптомно.

Некоторые местные жители сочли травлю матери и двух ее детей совершенно нормальным явлением. «Ну так а чего они хотели, башкой ваще не думают (орфография сохранена)» , — пишет один из пользователей паблика «Усть-Кут сегодня».

Агрессия и травля на почве пандемии, увы, становится всё более частым явлением. Неделю назад в Воронеже соседи довели до отчаяния местную жительницу и ее детей, вернувшихся из-за границы. Женщина была госпитализирована с признаками ОРВИ. Тест на коронавирус дал отрицательный результат.

«Но кое-кто из соседей не поверили и устроил настоящую травлю этой семье. Трудные времена срывают маски и обнажают сущность каждого человека. Это очень страшно, когда люди, которых ты еще вчера считал добрыми друзьями, сегодня полны ненависти к тебе и угрожают физическим насилием», — написала на своей странице пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова.

Скорейшей смерти пожелал сосед по подъезду попавшей в больницу хабаровчанке Валентине в конце марта. Об этом женщина узнала из анонимной записки в свой адрес.

к2 Дом, где проживает Валентина Фото: «Губерния»/gubernia.com

«Некуда денег девать? В Италию ездим? Здохни (...) сама быстрей. Из-за тебя страдают наши дети. Здохни!!! Здохни!!! (орфография сохранена)» , — такую анонимку нашла на двери родственница женщины, сообщает местный телеканал «Губерния». Героиня сюжета вернулась на родину из Аргентины в середине марта. Летела через Рим, где, вероятно, и подхватила заразу. После обращения в медучреждение весь подъезд оказался на карантине. Сама Валентина считает, что позиция автора оскорбительного текста — скорее исключение из правила.

«С одной стороны, я понимаю людей, с другой — наверняка мне угрожал человек с невысоким социальным и интеллектуальным уровнем развития. Все соседи меня поддерживали, все переживали, за что я им благодарна. Соседи в шоке от такого поведения кого-то из наших жителей», — рассказала она журналистам.

Травля наказуема

— К сожалению, в сложившейся ситуации некоторые люди, вместо того чтобы оказывать друг другу помощь и поддержку, переходят к публичной травле своих соседей. Помимо того что данные действия носят аморальный характер, так они еще и содержат признаки административных правонарушений, а порой и уголовно наказуемых деяний, — говорит «Известиям» адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

КоАП РФ предусматривает административную ответственность за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, а ведь травля чаще всего и является оскорблением, считает собеседник «Известий».

— Более того, нередки случаи, когда в регионах, лиц, прибывших из-за границы или даже из Москвы, обвиняют в том, что они являются разносчиками коронавируса. Данные действия являются распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, то есть преступлением, предусмотренным ст. 128.1 УК РФ , — поясняет Гавришев.

к3 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

От угроз — к делу

Впрочем, наиболее дикие случаи коронавирусной истерии наблюдаются в «цивилизованной» Европе (хотя и в самых глухих ее уголках).Например, житель Сицилии Антонио Ди Паче обвиняется в убийстве своей невесты, 27-летней Лорены Куаранта, пишет итальянское издание zoom24. Погибшая была врачом, сам Антонио работал медбратом и учился в Мессинуском университете на дантиста. Полицейским молодой человек объяснил свой поступок тем, что девушка заразила его коронавирусом. Последнее тестирование, результаты которого были получены уже после убийства, показали, что Лорена была здорова, как и сам Антонио. Впрочем, к чести сицилийцев, преступление Ди Паче вызвало волну гнева в местных соцсетях. Наиболее радикально настроенные жители итальянского острова требуют от «подонка» и «никчемного ублюдка» покончить с собой, не дожидаясь приговора.

Однако Сицилия — далеко, а вот у наших ближайших соседей, на Украине, самосуд над инфицированными (и просто теми, кого подозревают в заболевании) стал почти привычным делом. Уже в феврале жители регионов, где в санаториях планировали разместить на карантин вахтовиков-украинцев, вернувшихся из Китая, устраивали настоящий бунты, лишь бы не допустить к себе попавших в беду соотечественников.

Жительница украинского села Коленковцы Черниговской области на коленях молила земляков пощадить ее саму, ее детей и внуков. Щирые соседи грозили зарезать их, а дом сжечь, пока женщина находилась на лечении в больнице. Украинка вернулась с заработков из Италии в разгар эпидемии и пренебрегла самоизоляцией. В результате были заражены ее дети, внуки и глава поселения, еще 14 жителей госпитализированы.

«Я сегодня приехала, я вылечилась, вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения» , — говорит женщина в видеообращении.

В заложниках у инфодемии

На фоне подобных сообщений отдельные выходки в российских регионах выглядят, пожалуй, дурными шутками не очень развитых людей. Пока официально не зафиксированы случаи физического насилия или реальных угроз из-за диагностированного или возможного заражения коронавирусом. Но в условиях карантина и «ковидофобии» некоторые могут не удержаться в рамках морали и закона.

« Основное чувство, порождаемое данной ситуацией, — это страх, который подпитывается со всех сторон информацией, которая чаще всего носит истерически негативный характер и при этом не всегда является объективной или истинной. Каждый человек справляется с этой информационной атакой при помощи своих внутренних ресурсов и привычных защитных механизмов. В ситуации изоляции основной проблемой является несоответствие защитных механизмов текущему положению вещей и истощение внутренних ресурсов», — рассказывает психолог Вероника Карпухина.

Люди, лишенные возможности прибегнуть к привычному способу восстановления психологического гомеостаза, начинают мыслить и действовать инстинктивно, основываясь на своих чувствах, говорит специалист.

«Поскольку основным источником получения информации являются СМИ и социальные сети, у которых приоритетным направлением является освещение пандемии, происходит фокусировка активного внимания на тревоге, страхе и агрессии, что, в свою очередь, меняет поведение человека» , — считает Карпухина.

к6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, ситуация возросшего психологического напряжения требует разрядки. Одним из путей выхода накопившегося страха является агрессия, направленная на объект, который, по мнению человека, представляет для него угрозу.

«К сожалению, чаще всего в попытке защитить себя или своих близких от глобальной угрозы объект агрессии выбирается инстинктивно из ближайшего окружения. Зачастую мнение одного оказывает влияние на группу и способствует сплочению против объекта. Агрессия, вызванная страхом, в группе усиливается, что приводит к открытому конфликту и активным действиям, что и произошло в Иркутской области, где семья подверглась травле со стороны соседей» , — рассказывает специалист.

Для сохранения душевного равновесия и снижения внутреннего напряжения психолог советует тщательно анализировать поступающую информацию, не поддаваться панике и стремиться к сохранению своей индивидуальности.