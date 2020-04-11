Кулоновирус: дизайнеры разыгрались на теме COVID-19

Интернет-платформы, торгующие товарами категории масс-маркет, оперативно пополнили коллекции товарами на тему коронавируса и вывели их на первые страницы своих сайтов. Дизайнеры перешли на пошив hand-made-масок, а трикотажное производство разработало новые принты на тему вируса для футболок и свитеров. Эксперты считают, что хайп на трагедии не уместен. Но им возражают психологи — по их мнению, попытка посмеяться над своим страхом может для многих обернуться пользой.

Нездоровье нынче в моде

Ювелирный бренд из Костромы, выпускающий украшения на медико-научную тему, в марте создал кулон в виде коронавируса. В профессиональном сообществе мнения по поводу украшения разделились . Кто-то отнесся к новости равнодушно, кто-то восхитился, а кто-то воспринял ее негативно, посчитав «цинизмом», «хайпом на трагедии», «культом вируса» и «танцами на костях».

кулон Кулон в виде коронавируса Фото: Ювелирный бренд Dr.Vorobev

— Идея на самом деле хороша, но несвоевременна , — убеждена ювелирный стилист, дизайнер и основатель бренда украшений Наталья Гольцева. — Она могла бы найти гораздо больше поклонников и лучше «выстрелить» после победы над вирусом, когда все самое страшное и неприятное будет позади. Мне тоже приходила в голову идея выпустить коллекцию украшений, напоминающих по форме молекулу COVID-19. И несвоевременность — это первая из причин, по которой я этого не сделала. Вторая причина — карантин и социальная ответственность. Мастерские, Пробирная палата не работают — это необходимая мера. Сейчас не время гнаться за прибылью и инфоповодами, и лучше побыть дома.

К тому же, уверена эксперт, это пугающее украшение скоро станет неактуальным , и странная форма тут не при чем. Ювелирные стилисты выделяют микротренды, макротренды, мегатренды и даже гигатренды, а данный случай — микротренд, который отражает значимое, но непродолжительное социальное явление. Макротренды могут держаться до 10 лет (например, жемчуг или асимметрия), а микротренды обычно живут буквально один-два сезона, максимум год, а затем уходят в небытие.

Бесценные эмоции

Многие пользователи, рассказали в «Авито», несмотря ни на что, пытаются оптимистично относиться к происходящему и предлагают покупателям продукцию для поднятия настроения и поддержки близких. Жители Иваново и Москвы выставили на интернет-платформе футболки со смешными и мотивирующими принтами, в Санкт-Петербурге предлагают наклейки «Stop virus». Некоторые пользователи даже продают hand-made костюмы на эту тему, например бейсболку «Вирус» для шоу и маскарада . Ее можно купить за 1 тыс. рублей.

И другие цены на текстиль с «вирусным» дизайном не кусаются: многоразовая тканевая маска, которую медики рассматривают не больше, чем аксессуар, стоит от 150 рублей, футболка надписью «Держи дистанцию» или «Остановим коронавирус» — от 700 рублей. «Осталось 3 штуки: завтра цена вырастет!» — предупреждают мигающие тизеры на страницах. Маска в подарок при покупке толстовки — хит среди специальных предложений.

Фото: nopain-nogain.ru Бейсболка «Вирус»

«Нехорошие» кулоны и принты с изображением вируса вряд ли останутся в гардеробе навсегда, отметила психолог Татьяна Андреева. Такая мода объясняет нашу склонность лишить серьезности важные и пугающие явления особенностью человеческой натуры.

— Смешно — значит, не страшно, — сказала «Известиям» эксперт. — Когда будет не страшно, будет уже не смешно, а значит, и неактуально. Но сейчас, когда люди наэлектризованы новостями о коронавирусе из всех источников , эту тему можно и даже нужно обесценивать. Мода, пусть и скоротечная, для этого идеально подходит. Футболка стоит 500 рублей, положительные эмоции — бесценны.

В течение еще очень многих лет после того, как мы справимся с коронавирусом, в обществе будет силен тренд на защиту здоровья, считает маркетолог, исследователь культуры потребления Мирослава Забродская.

— От человека в маске больше не шарахаются, как это было совсем недавно, это больше не признак болезни и опасности, — отметила она. — Скорее наоборот. А еще в моду однозначно войдут красивые перчатки: кутюрье по всему миру спешно отшивают коллекции этих аксессуаров, мы их очень скоро увидим и в журналах, и на прилавках, и на улицах.

Одноразовая одежда

До объемной, мешающей подойти на опасное расстояние одежды (вроде пышных юбок или острых шипов) не дойдет, уверена эксперт, но зато она может стать одноразовой.

— К материалам, из которой шьется одежда, уже сейчас наблюдается повышенное внимание. Ткани должны способны выдержать дезинфекцию или хотя бы жесткую стирку — ведь коронавирус мы можем принести домой и на одежде , — объяснила Мирослава Забродская.

дизайнер Фото: ТАSS/PA Images/PIXSELL/Slavko Midzor

Одноразовая одежда будет выполняться в виде просторных плащей или комбинезонов и служить для поездок в общественном транспорте или посещения медучреждений . К этому же у россиян годами выработана привычка разуваться и менять одежду после возвращения с улицы. Поэтому вполне возможно, что защитные плащи и накидки войдут в нашу жизнь так же плотно, как шапочки для бассейна или бахилы на обувь.

Искусство всегда будет отражением исторических и социальных явлений. А пандемия коронавируса — это, безусловно, большое и значимое событие во всем мире и в жизни каждого отдельного человека, рассказала ювелирный стилист Наталья Гольцева.

1_20200323_gaf_u55_462 Уличные художники отреагировали на пандемию созданием множества новых граффити по всему миру. Они просвещают сограждан, напоминают о соблюдении мер предосторожности, разряжают обстановку юмористическими сюжетами. Голлум в берлинском Мауэрпарке и другие — в фоотогалерее «Известий» Фото: Global Look Press/Emmanuele Contini 2_GettyImages-1207660603 Произведение шотландского уличного художника, который известен как Взбунтовавшийся Медведь, на одном из зданий в Глазго Фото: Getty Images/PA Images/Andrew Milligan 11_GettyImages-1209024215 Шотландский творец, расписывающий стены зданий в ночные часы, является публике в соцсетях в костюме розового медведя Фото: Getty Images/PA Images/Andrew Milligan 4_20200323_gaf_u55_842 16-летний греческий художник S.F. изобразил на крыше своего дома в Ильюполисе граффити с призывом оставаться дома Фото: Global Look Press/Antonis Nikolopoulos 5_2020-04-06T214732Z_1119017446_RC25ZF920EZH_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CZECH На легендарной стене Джона Леннона в Праге появились актуальные дополнения Фото: REUTERS/David W Cerny 3_2020-04-05T000000Z_236402654_RC2CYF9PVQTM_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SWISS-GRAFFITI Давид S.I.D. Перес посвятил свою работу, созданную в швейцарском Глане, всем тем, кто не жалея себя сражается с коронавирусом Фото: REUTERS/Denis Balibouse 6_GettyImages-1213947842 Пони Вейв напоминает жителям калифорнийской Венеции о соблюдении мер предосторожности в условиях пандемии. Губернатор штата распорядился ввести режим самоизоляции, но ходить на пляж, соблюдая безопасную дистанцию и необходимые меры предосторожности, калифорнийцам можно Фото: Getty Images/Mario Tama 7_GettyImages-1212243138 «Я хочу, чтобы ты остался дома», — гласит надпись на стене одного из зданий Барселоны Фото: Getty Images/Xavi Torrent 8_2020-04-01T160208Z_679103041_RC2QVF96HUJ0_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-POLAND Гигантское граффити на злобу дня в Варшаве Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski/ 9_GettyImages-1207991693 Полезные и информативные граффити появились на стенах здания медицинского факультета Университета Шейха Анты Диопа, расположенного в Дакаре, столице Сенегала. Горожанам объясняют, как правильно мыть руки, использовать антисептик и чихать в условиях пандемии Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Alaattin Dogru 10_GettyImages-1207754499 Мона Лиза 2020-х в Барселоне Фото: Getty Images/Miquel Benitez 12_20200405_zaf_r103_001 Актуальные тенденции в уличном изобразительном искусстве Милана Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Piaggesi/Fotogramma/Ropi

— Не удивлюсь, если скоро по всему миру появятся картины, скульптуры, арт-объекты и инсталляции на тему коронавируса . Украшения, как часть искусства, конечно, тоже не могли обойти стороной такое событие, — пояснила стилист. — И чем сильнее разгар пандемии, тем холоднее расчет и больше желания «хайпануть». Ведь это горячая тема, которую вполне предсказуемо быстро подхватили и растиражировали многие СМИ, давая брендам большое количество упоминаний и бесплатной рекламы (пусть даже иногда антирекламы) при минимальных вложениях.

вирус Британский Понтефракт во время пандемии коронавируса Фото: TASS/PA Wire/Danny Lawson