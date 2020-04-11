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Кулоновирус: дизайнеры разыгрались на теме COVID-19

В продаже появились украшения, одежда и головные уборы с изображениями, связанными с пандемией
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe
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Кулоновирус: дизайнеры разыгрались на теме COVID-19
2020-04-10 21:34:56">
2020-04-10 21:34:56
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Интернет-платформы, торгующие товарами категории масс-маркет, оперативно пополнили коллекции товарами на тему коронавируса и вывели их на первые страницы своих сайтов. Дизайнеры перешли на пошив hand-made-масок, а трикотажное производство разработало новые принты на тему вируса для футболок и свитеров. Эксперты считают, что хайп на трагедии не уместен. Но им возражают психологи — по их мнению, попытка посмеяться над своим страхом может для многих обернуться пользой.

Нездоровье нынче в моде

Ювелирный бренд из Костромы, выпускающий украшения на медико-научную тему, в марте создал кулон в виде коронавируса. В профессиональном сообществе мнения по поводу украшения разделились. Кто-то отнесся к новости равнодушно, кто-то восхитился, а кто-то воспринял ее негативно, посчитав «цинизмом», «хайпом на трагедии», «культом вируса» и «танцами на костях».

кулон
Кулон в виде коронавируса

Кулон в виде коронавируса

Фото: Ювелирный бренд Dr.Vorobev
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Идея на самом деле хороша, но несвоевременна, — убеждена ювелирный стилист, дизайнер и основатель бренда украшений Наталья Гольцева. — Она могла бы найти гораздо больше поклонников и лучше «выстрелить» после победы над вирусом, когда все самое страшное и неприятное будет позади. Мне тоже приходила в голову идея выпустить коллекцию украшений, напоминающих по форме молекулу COVID-19. И несвоевременность — это первая из причин, по которой я этого не сделала. Вторая причина — карантин и социальная ответственность. Мастерские, Пробирная палата не работают — это необходимая мера. Сейчас не время гнаться за прибылью и инфоповодами, и лучше побыть дома.

К тому же, уверена эксперт, это пугающее украшение скоро станет неактуальным, и странная форма тут не при чем. Ювелирные стилисты выделяют микротренды, макротренды, мегатренды и даже гигатренды, а данный случай — микротренд, который отражает значимое, но непродолжительное социальное явление. Макротренды могут держаться до 10 лет (например, жемчуг или асимметрия), а микротренды обычно живут буквально один-два сезона, максимум год, а затем уходят в небытие.

Бесценные эмоции

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Многие пользователи, рассказали в «Авито», несмотря ни на что, пытаются оптимистично относиться к происходящему и предлагают покупателям продукцию для поднятия настроения и поддержки близких. Жители Иваново и Москвы выставили на интернет-платформе футболки со смешными и мотивирующими принтами, в Санкт-Петербурге предлагают наклейки «Stop virus». Некоторые пользователи даже продают hand-made костюмы на эту тему, например бейсболку «Вирус» для шоу и маскарада. Ее можно купить за 1 тыс. рублей.

И другие цены на текстиль с «вирусным» дизайном не кусаются: многоразовая тканевая маска, которую медики рассматривают не больше, чем аксессуар, стоит от 150 рублей, футболка надписью «Держи дистанцию» или «Остановим коронавирус» — от 700 рублей. «Осталось 3 штуки: завтра цена вырастет!» — предупреждают мигающие тизеры на страницах. Маска в подарок при покупке толстовки — хит среди специальных предложений.

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Фото: nopain-nogain.ru
Бейсболка «Вирус»
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«Нехорошие» кулоны и принты с изображением вируса вряд ли останутся в гардеробе навсегда, отметила психолог Татьяна Андреева. Такая мода объясняет нашу склонность лишить серьезности важные и пугающие явления особенностью человеческой натуры.

Смешно — значит, не страшно, — сказала «Известиям» эксперт. — Когда будет не страшно, будет уже не смешно, а значит, и неактуально. Но сейчас, когда люди наэлектризованы новостями о коронавирусе из всех источников, эту тему можно и даже нужно обесценивать. Мода, пусть и скоротечная, для этого идеально подходит. Футболка стоит 500 рублей, положительные эмоции — бесценны.

В течение еще очень многих лет после того, как мы справимся с коронавирусом, в обществе будет силен тренд на защиту здоровья, считает маркетолог, исследователь культуры потребления Мирослава Забродская.

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— От человека в маске больше не шарахаются, как это было совсем недавно, это больше не признак болезни и опасности, — отметила она. — Скорее наоборот. А еще в моду однозначно войдут красивые перчатки: кутюрье по всему миру спешно отшивают коллекции этих аксессуаров, мы их очень скоро увидим и в журналах, и на прилавках, и на улицах.

Одноразовая одежда

До объемной, мешающей подойти на опасное расстояние одежды (вроде пышных юбок или острых шипов) не дойдет, уверена эксперт, но зато она может стать одноразовой.

— К материалам, из которой шьется одежда, уже сейчас наблюдается повышенное внимание. Ткани должны способны выдержать дезинфекцию или хотя бы жесткую стирку — ведь коронавирус мы можем принести домой и на одежде, — объяснила Мирослава Забродская.

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маска дизайнер
Фото: ТАSS/PA Images/PIXSELL/Slavko Midzor

Одноразовая одежда будет выполняться в виде просторных плащей или комбинезонов и служить для поездок в общественном транспорте или посещения медучреждений. К этому же у россиян годами выработана привычка разуваться и менять одежду после возвращения с улицы. Поэтому вполне возможно, что защитные плащи и накидки войдут в нашу жизнь так же плотно, как шапочки для бассейна или бахилы на обувь.

Искусство всегда будет отражением исторических и социальных явлений. А пандемия коронавируса — это, безусловно, большое и значимое событие во всем мире и в жизни каждого отдельного человека, рассказала ювелирный стилист Наталья Гольцева.

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Не удивлюсь, если скоро по всему миру появятся картины, скульптуры, арт-объекты и инсталляции на тему коронавируса. Украшения, как часть искусства, конечно, тоже не могли обойти стороной такое событие, — пояснила стилист. — И чем сильнее разгар пандемии, тем холоднее расчет и больше желания «хайпануть». Ведь это горячая тема, которую вполне предсказуемо быстро подхватили и растиражировали многие СМИ, давая брендам большое количество упоминаний и бесплатной рекламы (пусть даже иногда антирекламы) при минимальных вложениях.

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Британский Понтефракт во время пандемии коронавируса

Британский Понтефракт во время пандемии коронавируса

Фото: TASS/PA Wire/Danny Lawson

По мнению Мирославы Забродской, такое острое реагирование модной индустрии на новостную повестку — не всегда хайп. Это эволюционный процесс, местами напоминающий истеричное метание пытающегося выжить бизнеса. Глупо продолжать шить галстуки, когда по всему миру готовы за любые деньги покупать медицинские маски, считает эксперт. Чтобы побудить запертого дома с планшетом потребителя нажать кнопку «заказать», нужно его заинтересовать — в ход идут небанальные дизайнерские решения.

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