Взяли на карандаш: как художники отреагировали на эпидемию

Художники нечасто реагируют на события дня сегодняшнего, многие даже считают моветоном тратить время на сиюминутное вместо вечного. Однако события последних месяцев стали слишком значительными для всего мира, чтобы их можно было игнорировать даже тем, кто самоизолируется в мастерской без всяких эпидемий. «Известия» прислушались к арт-эху коронавируса.

Ай Вэйвэй (Китай)

Пожалуй, самый известный китайский художник Ай Вэйвэй в январе начал снимать в своей стране документальный фильм про эпидемию, а параллельно с этим работал над постановкой оперы Пуччини «Турандот» в Риме. В разгар репетиций коронавирус пришел и в Италию, и Вэйвэй, по его словам, переделал третий акт, отразив нависшую над миром угрозу. В своем Instagram художник опубликовал фото, на котором показана сценография: на полу — белые линии, изображающие контуры континентов. Получается, что персонажи символизируют всё человечество.

Когда работа была уже закончена, стало известно, что премьера не состоится. «В этот момент искусство и реальность слились воедино», — констатировал Вэйвэй. К слову, сам автор вскоре был подвергнут в Италии остракизму, но не за творчество, а за сомнительную шутку: «Коронавирус — как паста: изобрели китайцы, но распространили по всему миру итальянцы». Что ж, иногда художникам лучше творить, чем говорить.

Хамид Эбрахимниа (Иран)

Одной из первых стран после Китая, серьезно пострадавших от коронавируса, стал Иран. И деятели искусства отреагировали довольно быстро. 3D-художник Хамид Эбрахимниа еще в начале марта опубликовал видео-арт, изображающий, как два вертолета, сражаясь с ветром, натягивают медицинскую маску на самое высокое здание в Иране — башню Милад в Тегеране. Анимация, имитирующая съемку с дрона, выглядит очень реалистично.

185 тыс. просмотров — хорошее свидетельство, что работа произвела впечатление. Неудивительно, что автор решил создать целую серию подобных видео. На следующем показывается Пизанская башня, окруженная гигантскими аппаратами ИВЛ, от которых к ней тянется множество трубок. Впечатляющий и пугающий образ итальянской трагедии. Наконец, финал триптиха — кадры, где Эйфелеву башню закрывает огромная ткань. Метафора более чем прозрачна, но у нее есть и второе измерение: здесь нельзя не уловить грустный намек на метод другого художника — Христо. Он известен своими гигантоманскими проектами по «упаковке» зданий — например, в 2019-м Христо целиком завернул в ткань Триумфальную арку в Париже. Теперь его опередили — пусть и в виртуальном пространстве.

Дэвид Хокни (Великобритания)

Сидящий в самоизоляции в своем доме в Нормандии Дэвид Хокни старается не терять оптимизма. 82-летний художник, чьи произведения некоторое время назад побили аукционные рекорды, занимается рисованием на iPad. Цифровую работу под названием «Помни: они не могут отменить весну» он отправил в датский музей современного искусства «Луизиана», который и опубликовал ее в своем Instagram.

Нарциссы на зеленом поле нарисованы мастерски и в то же время чуть по-детски. Однако некоторая доля условности, примитивизма характерна и для «серьезного» творчества Хокни. Впрочем, не будь у этого изображения названия, намекающего на повсеместные отмены выставок и окончание привычной жизни, оно бы воспринималось просто как бесхитростный этюд. Здесь же получилось концептуальное заявление — даром что Хокни всегда позиционировал себя как реалист.

Трейси Эмин (Великобритания)

Одна из наиболее известных представительниц группы «Молодые британские художники», тоже заточенная в самоизоляции, начала вести Instagram-дневник: каждый день она выкладывает видео или фотографию. В кадре — новые (в том числе неоконченные) произведения, виды из окна, интерьеры квартиры, но интереснее даже не это, а тексты, сопровождающие публикации. В них автор крайне эмоционально описывает свои чувства в этот период: гнев, депрессию, страх.

По отдельности каждый из этих постов и роликов вряд ли мог бы претендовать на статус произведения искусства. Но всё вместе — выразительный и искренний арт-проект о том, как кумир поколения переживает новый для себя, во многом травматичный опыт.

Айдан Салахова (Россия)

Российская художница, галеристка, дочь Таира Салахова недавно сама оказалась под наблюдением врачей: вернувшись из Италии на самолете, где были заболевшие коронавирусом, она попала в инфекционную больницу в Царицыно. И, разумеется, не могла не выплеснуть впечатления на бумагу.

Фото: facebook.com/Айдан Салахова

В соцсетях Айдан разместила рисунок с изображением врача в защитном костюме. Белый цвет униформы вызывает ассоциацию с ангелами. Эту работу галеристка оставила в подарок персоналу больницы. Но есть вероятность, что остальные листы мы еще увидим на выставках.

Молодые художники из ВШЭ (Россия)

Активнее всех на актуальную тему отреагировали самые молодые. Целую виртуальную галерею по хештегу #artvirus2020 создали ученики Владимира Дубосарского — студенты магистратуры «Современная живопись» Высшей школы экономики. Стиль у всех разный. Так, Елизавета Глушкова создает натюрморты, изображая знаковые для самоизоляции предметы — в том числе, конечно, туалетную бумагу. А Саша Подгородская использует само это средство гигиены как холст : из серии ее работ наиболее интересен идиллический акварельный пейзаж — райский уголок с пальмами на пляже. Остроумное напоминание, что морской бриз мы в ближайшее время сможем почувствовать только с помощью освежителя воздуха.

Фото: Instagram/artvirus2020