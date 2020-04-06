Болдинская весна: как карантин вдохновил документалистов

Их заперли дома, но они не сдались. Отечественные режиссеры неигрового кино вовсю работают над фильмами и сериалами, не выходя из квартир. Объединяются с коллегами из других стран, находят героев по всему миру, общаясь с ними дистанционно, или ставят камеру перед окном, понимая, что появление людей на пустынных улицах может превратиться в полноценный сюжет. «Известия» узнали, над чем трудятся российские авторы.

Для киношников, особенно документалистов, изоляция — особенно непростое испытание, они всё время в пути: собирают бюджеты в разных концах света, месяцами живут бок о бок со своими героями, дорабатывают картины в студиях, которые тоже разбросаны по миру. Естественный для профессии трудоголизм не позволил им сидеть дома сложа руки и в период пандемии.

Тяжеловесы начинают

Сначала стало известно о больших планах, немаленькими у которых явно были и бюджеты. Так, Андрей Кончаловский объявил, что запускает документальный проект о коронавирусе, и пригласил в «соавторы» всех желающих, попросив предварительно выполнить «домашнее задание». Участнику нужно записать видео со своим участием и ответить на ряд анкетных вопросов, а потом прислать их Кончаловскому. «Когда вы будете отвечать на эти вопросы, пожалуйста, держите камеру горизонтально», — советует режиссер, у которого, кстати, уже имеется опыт в документалистике: он снимал фильмы про Гейдара Алиева и Юрия Андропова.

Документальный фильм с рабочим названием «ВиRus» снимают на студии Горького. Уже две недели режиссер Алексей Кобылков работает с русскоязычными героями из 15 стран — они ведут свои видеодневники в изоляции. Цель картины, как написано в пресс-релизе, «разобраться в том, как распространение коронавируса формирует новое ощущение реальности, личного пространства».

Один из ведущих онлайн-видеосервисов запустил для всех желающих конкурс коротких видео о жизни на карантине. Никаких ограничений, кроме продолжительности — не больше 10 минут. Кроме того, видео должно быть заявкой на нечто более развернутое, например сериал или онлайн-шоу.

— Буквально за несколько дней нам пришло около ста заявок, — рассказала «Известиям» креативный продюсер проекта Анна Гудкова. — Удивительно, но среди них очень много музыкальных клипов с песнями и без. Видимо, сказались то ли пример Италии, то ли врожденная любовь россиян к индийскому кино. Хотя, возможно, эта форма большинству кажется более простой и удобной.

Студия Тимура Бекмамбетова запустила международный конкурс идей для короткометражных фильмов в формате Screenlife. Это когда всё действие как будто снято на веб-камеры одного или нескольких девайсов. Из новелл будет собран альманах «Истории карантина».

Еще один похожий проект — у Андрея Сильвестрова, только осуществляет он его силами своей киномастерской на базе молодежной программы ГМИИ имени Пушкина «Пушкинский.Youth».

— Изначально предполагалось, что студенты снимут коллективный автопортрет поколения на фоне музея, классической культуры, — рассказал «Известиям» режиссер. — Но эти съемки теперь отложены, и мы решили сделать такой же автопортрет, но на карантине. Это будет серия домашних дневниковых автопортретов, в дальнейшем они будут объединены в фильм. А поскольку наши встречи проходят в формате Zoom, то мы придумали еще один проект: разрабатываем сценарий, когда история будет развиваться в формате такой конференц-связи. Но это не совсем Screenlife, больше похоже на то, как актеры разыгрывают пьесу в реальном времени. И снимается одним дублем. К концу карантина думаем выпустить 20-минутный фильм.

Человечество едино

Денис Шабаев («Вместе», «Мира») создает сейчас 12-эпизодный сериал под названием «Изоляция». В нем порядка 20 героев из Франции, Испании, США, Израиля, Украины, Ирландии и России — все они уже снимают свои видеодневники.

— Это люди разных профессий, — пояснил «Известиям» режиссер. — В Америке — врач, в России — иммигранты, во Франции — художники. Основной принцип — кардинальное изменение жизни героя, не просто изоляция, а «перерождение», переход в новое качество. Задача — рассказать о том, что человечество едино, и распространение вируса говорит о глобальности мира вне зависимости от государственных границ.

Владимир Головнев («Два детства», «Занавес») вынужден был изменить формат своей картины «Жить в будущем». Изначально он должен был рассказывать об инновациях и идеях, опережающих свое время. Но осуществить план не удалось, и режиссер решил найти других героев и снимать их дистанционно.

— Страна встала на паузу, и я увидел в Сети обращения предпринимателей, которым необходимо выжить, — рассказал «Известиям» режиссер. — Или что-то резко придумать, или разориться! Счет идет на дни и недели. Бары вдруг превратились в онлайн-бары, караоке в онлайн-караоке, даже служители церкви вдруг стали чуть инновационнее и предприимчивее. Инновации рождаются прямо онлайн. За ними можно следить, не вставая с кресла.

Основных кандидатур несколько, и выбранных героев будут снимать не только во время карантина, но и после, в традиционном офлайновом режиме. А режиссер Анисия Борисенко уже сняла и выложила в Сеть короткометражный фильм «Самоизоляция», смонтировав в нем карантинные видеодневники соотечественников. Среди действующих лиц — документалист Мария Мускевич и екатеринбургский депутат Константин Киселев.

Еще один завершенный проект создан в месте, о котором чаще других сегодня говорят и думают в России, — ГКБ № 40 по адресу: Москва, Коммунарка, улица Касаткина, 7. Это главное в стране медицинское учреждение, специализирующееся на борьбе с COVID-19. 50-минутный документальный фильм о больнице, созданный RT и Антоном Красовским, называется «Военные действия» и доступен в Сети. Построен он на «полевых» наблюдениях съемочной группы, которую пустили не только на планерки и в больничные палаты, но и дали подробно зафиксировать рабочий процесс главврача Дениса Проценко: сейчас у него, к слову, тоже выявили коронавирус. Кроме того, в ленте есть большие индивидуальные интервью с работниками больницы. Они рассказывают о своих впечатлениях от месяца борьбы с болезнью и от работы в условиях, как выражается один из них, «драйва».

Одиночное плавание

Это все проекты, у которых есть бюджет и конкретные перспективы. Но большинство режиссеров разрабатывают свои «карантинные» фильмы на свой страх и риск. Зато могут позволить себе неожиданные эксперименты. В Сети появился короткометражный фильм с провокационным названием «Исповедь бывшего миллиардера», снятый Алексеем Красовским («Коллектор», «Праздник»). В кадре только лицо самого Красовского, он читает монолог, а поскольку он еще и активный блогер, то всё это поначалу кажется видеопостом. Но потом режиссер представляется чужим именем, а впоследствии виртуозно обыгрывает и свое лицо на экране, и весь сюжет, который уже не рассказ для чтения, а полноценный киносценарий монофильма.

— Всё как у всех: слетели нормальные съемки по плану, решили, чтобы не простаивать, что-то снять, — пояснил «Известиям» Красовский. — Я вспомнил, что в каком-то интервью сказал, что могу снять кино на квадратном метре. Ну и бросил себе вызов — вспомнил недавнюю историю про бабушку, которая выиграла миллиард, придумал ей внука и часа за два написал. Неделю репетировали, на монтаж и звук ушел один день.

Татьяна Чистова («Убеждения) с несколькими зарубежными коллегами объединили усилия, чтобы пока за свой счет создать историю о страхе и способах его преодоления. Она не раскрывает подробностей проекта, но говорит, что съемочный день был у нее пока только один и она рассчитывает еще на пять в том же пространстве и с теми же людьми, если все будут живы и здоровы.

Белорусский документалист Вероника Бондарович сейчас живет и учится в Эдинбурге, там и нашла героев из разных стран. Будут представлены Великобритания, Франция, Польша, Германия, Индия, ведутся переговоры с Белоруссией.

— В центре истории — потребность в человеческом тепле в период социального дистанцирования, — рассказала «Известиям» Вероника Бондарович. — Это коллективный портрет людей из разных стран, и наше с ними ощущение ситуации. Фильм состоит из бесед по скайпу и видео, снятых моими героями и мной.

Омский документалист Юрий Баженов снимает из окна своей квартиры, выходящего на пешеходный проспект. «Известиям» он рассказал, что пока материала не так много, но кое-что все-таки он заметил. Например, выгуливающие собак люди куда более интенсивно оттягивают своих питомцев от всех предметов, потому что боятся подцепить заразу. На улицах стало больше «шатающихся пьяненьких». А самолет за весь день пролетел только один, хотя раньше можно было каждые 15 минут их снимать...