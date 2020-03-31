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В Канаде сняли первый фильм о коронавирусе

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Фото: GrandMuse Pictures
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Канадский режиссер иранского происхождения Мостафа Кешвари снял драму «Корона» — первый фильм о коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает «Стартфильм».

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Лента уже смонтирована, и кинематографисты предлагают ее онлайн-кинотеатрам. Продолжительность фильма — 63 минуты. Трейлер картины появился в Сети.

Действие фильма происходит в лифте, в котором во время начала эпидемии вместе застревают шестеро соседей. Седьмой оказывается незнакомая им китаянка, у которой остальные начинают подозревать наличие инфекции. Они боятся заразиться и проявляют к девушке агрессию.

В фильме также поднимается тема расизма, сообщается на сайте aif.ru. По словам Кешвари, идея картины пришла к нему, когда он читал в лифте новости про китайских туристов, подвергающихся нападкам местных жителей.

Съемки прошли в феврале в павильоне в Ванкувере. Тогда Кешвари еще не знал, что эпидемия COVID-19 станет глобальной пандемией, и интересовался проблемой расовой дискриминации. «Вирус не выбирает людей по расовому признаку, почему мы должны считать какую-то национальность хуже другой?» — спрашивал режиссер.

Чтобы достичь реалистичности, фильм снимали на ручную камеру, а актеры имели возможность импровизировать, чтобы проявить собственный страх перед заражением.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в мире достигло 788,2, тыс. человек, 37,8 тыс. скончались, 166,4 тыс. выписаны из больниц.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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