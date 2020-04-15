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ФРГ и Китай раскритиковали решение Трампа отменить финансирование ВОЗ

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Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds
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Глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Министр отметил, что вместо «назначения виновных» в борьбе с пандемией необходимо объединить силы.

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«Одним из лучших вкладов было бы укрепить ООН и, прежде всего, недофинансируемую ВОЗ, например, путем развития и распределения систем тестирования и вакцинации», — написал глава ведомства в своем-микроблоге в Twitter 15 апреля.

Решение Трампа раскритиковали также в китайском МИДе. Представитель ведомства Чжао Лицзянь заявил, что такой шаг ослабит возможности организации и подорвет международное сотрудничество, а последствия отразятся на всех странах, в том числе США.

Лицзянь подчеркнул, что ВОЗ эффективно выполняла свои обязательства, и весь мир признал центральную роль организации в координации действий мирового сообщества в условиях пандемии, пишет «РИА Новости».

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала решение Трампа попыткой найти виновных в пандемии коронавируса. Она напомнила, что в США часто ищут причины каких-либо неудач, как например, в проигрыше Хиллари Клинтон на президентских выборах виновной назначили Россию.

О приостановке финансирования ВОЗ американский лидер объявил ранее в этот день. Трамп заявил, что организация не будет получать средств от США до тех пор, пока Соединенные Штаты не изучат реагирование ВОЗ на пандемию и не подтвердят якобы сокрытие информации о масштабах вспышки COVID-19. Кроме того, в сенате США намерены установить роль Китая в распространении инфекции.

Трамп и ранее критиковал работу ВОЗ, утверждая, что организация слишком много внимания уделяет КНР, хотя большая часть финансирования поступает из США.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 15 апреля, всего в мире подтверждено свыше 2 млн случаев заболевания, скончались 126 тыс. человек.

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