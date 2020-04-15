Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. По его словам, она остается непростой.

«Ситуация с распространением коронавируса остается непростой, число заболевших растет, хотя всё больше становится и тех, кто выздоровел», — сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 в среду, 15 апреля.

Мишустин отметил, что система здравоохранения страны продолжает работать с максимальной нагрузкой.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией в стране необходимо принимать экстраординарные меры.

Глава государства отметил, что пик заболеваемости в стране еще не пройден, и напомнил, что во многих регионах России введен режим самоизоляции или карантин, а до 30 апреля в стране установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

В этот же день главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико рассказал «Известиям» о сроках наступления пика эпидемии коронавируса в стране. По его словам, он может прийтись на конец апреля – начало мая.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, в свою очередь, заявил, что Москва выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в 20-х числах апреля. По его прогнозам, число заразившихся в столице может превысить 20–25 тыс. человек.

С вечера 29 марта в Москве и области действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Позднее аналогичные меры были введены в других регионах. До 1 мая гражданам можно покидать жилища только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, утилизации мусора, а также для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

На сегодняшний день, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания, выздоровели — 1986, скончались — 198 пациентов.

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